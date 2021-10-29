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الجمعة 29 تشرين الأول 2021 ساعة 22:57

غانتس يستبعد حل الحكومة الائتلافية رغم الخلافات

غانتس يستبعد حل الحكومة الائتلافية رغم الخلافات
وأعرب غانتس عن يقينه بأن تتقيد كل الأحزاب المشاركة فيها بالاتفاقات الائتلافية الموقعة حتى إذا اندلعت خلافات فيما بينها.

وتأتي تصريحات غانتس عقب ما نشرته القناة ١٢ العبرية من أقوال أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزيرة الداخلية اييليت شاكيد أنهما لا يعرفان ما إذا كان الوزير يائير لابيد سيخلف بينت بعد سنتين أم لا.

وفي منشور له عبر موقع "فيسبوك" أكد الوزير غانتس أن الحكومة تضع الجمهور الإسرائيلي على رأس سلم الأولويات، مضيفًا أنه ستتم خلال الأسبوع المقبل المصادقة على مشروع قانون موازنة الدولة، وذلك بعد ثلاث سنوات كانت تُدار فيها الدولة بدون ميزانية.
مصدر : وكالات
رقم : 961083
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