الصفحة الرئيسية
0
السبت 30 تشرين الأول 2021 ساعة 08:41

هنية يدعو دول المنطقة إلى تمزيق اتفاقات التطبيع مع الاحتلال

هنية يدعو دول المنطقة إلى تمزيق اتفاقات التطبيع مع الاحتلال
وأكد هنية خلال كلمة له في المؤتمر الدولي الأول، الذي تنفذه حركة البناء الوطني الجزائرية، دعماً لجهود التصدي للاختراق الصهيوني لقارة أفريقيا، امس الجمعة، أن هذه الموجة من المد التطبيعي وصلت إلى نهايتها، ولن تحقق المزيد من الاختراق..

وقال إن "قضية فلسطين لا تزال قضية وجدان المنطقة، ومطمئنون لمستقبل القضية"، مبيّنا أن "التطبيع لا يخدم قضيتنا وقدسنا".

وأشاد هنية بموقف الجزائر التي تصدت مع دول أفريقية لمحاولات شرعنة وجود الاحتلال في أفريقيا، موجها التحية للجزائر رئيساً وحكومة وشعبًا.

وشدد على أن الجزائر كانت ولا تزال تشكل ملهمًا لشعبنا الفلسطيني ولقضايا الأمة، مضيفا نحن مع الجزائر وهي تتصدى لمحاولات الاختراق الصهيوني للقارة الأفريقية.

وأوضح هنية أن "معركة القدس كسرت نظرية الأمن الصهيوني، وأكدت أن القدس والمقاومة تشكلان عنوانا لوحدة شعبنا"، مضيفا أن "معركة القدس أثبتت أن هزيمة الاحتلال ممكنة وقابلة للتحقق، وأن محاولات فرض المعادلات على المنطقة لن تنجح".

وبيّن أن المنطقة تمر بها ثلاثة متغيرات مهمة واستراتيجية، الأول معركة سيف القدس، والثاني الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، والثالث فشل نظرية بناء نظام إقليمي جديد وتحالف تكون إسرائيل جزءا من استراتيجيته العسكرية والأمنية.

ولفت هنية الانتباه إلى أن الكيان الصهيوني رغم تفوقه العسكري إلا أنه كيان هش ويعيش أضعف مراحله، مضيفا أنه غير قادر على حسم معاركه لا في الجبهة الجنوبية مع غزة أو الجبهة الشمالية مع لبنان.

وشدد هنية على أن "المقاومة هي التي تبني المعادلات اليوم، ومضى العهد الذي يحقق فيه الجيش الصهيوني الانتصارات"، مردفا أن "المستقبل لنا، والانتصار حليفنا، والقدس موعدنا".

وفي سياق آخر، أكد هنية أن خروج أمريكا من أفغانستان مقدمة لخروجها من المنطقة، مشيرا إلى أن "الخروج الأمريكي من المنطقة ضعف ووهن لحليفها الاستراتيجي وهو الاحتلال".
مصدر : وكالات
رقم : 961114
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية تتجه نحو منحىً تصاعدي ضد لبنان في خلق الأزمات والإستفادة منها
السعودية تتجه نحو منحىً تصاعدي ضد لبنان في خلق الأزمات والإستفادة منها
ابن سلمان ینهزم في مأرب فينتقم من لبنان!
ابن سلمان ینهزم في مأرب فينتقم من لبنان!
30 تشرين الأول 2021
نظرة على ترسانة صواريخ المقاومة في غزة منذ البداية إلی اليوم
نظرة على ترسانة صواريخ المقاومة في غزة منذ البداية إلی اليوم
30 تشرين الأول 2021
ايران: لا يمكن تبييض وجه الصهيونية القبيح بتخرصات عديمة القيمة
ايران: لا يمكن تبييض وجه الصهيونية القبيح بتخرصات عديمة القيمة
30 تشرين الأول 2021
ما هو سيناريو أنقرة الجديد لإنقاذ الإرهابيين المرتزقة؟
ما هو سيناريو أنقرة الجديد لإنقاذ الإرهابيين المرتزقة؟
30 تشرين الأول 2021
الرئيس رئيسي يزور خوزستان من جديد
الرئيس رئيسي يزور خوزستان من جديد
29 تشرين الأول 2021
خاتمي يصف تحريض دول الجوار ضد ايران بالمؤامرة
خاتمي يصف تحريض دول الجوار ضد ايران بالمؤامرة
29 تشرين الأول 2021
ارتفاع منسوب قلق وتذمر أميركا مع اقتراب تحرير مأرب
ارتفاع منسوب قلق وتذمر أميركا مع اقتراب تحرير مأرب
29 تشرين الأول 2021
ميزانية ضخمة للدفاع... أسباب تحديث المغرب ترسانته العسكرية
ميزانية ضخمة للدفاع... أسباب تحديث المغرب ترسانته العسكرية
29 تشرين الأول 2021
تخت روانجي: من المؤسف أن لا تمتثل اميركا لقرار محكمة لاهاي
تخت روانجي: من المؤسف أن لا تمتثل اميركا لقرار محكمة لاهاي
29 تشرين الأول 2021
قائد الثورة يدعو إلى تخليد ذكرى الشهداء
قائد الثورة يدعو إلى تخليد ذكرى الشهداء
28 تشرين الأول 2021
اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان في طهران؛ الأهداف والموضوعات
اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان في طهران؛ الأهداف والموضوعات
28 تشرين الأول 2021
التجسس الصهيوني في تركيا
التجسس الصهيوني في تركيا
28 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية تتجه نحو منحىً تصاعدي ضد لبنان في خلق الأزمات والإستفادة منها
نظرة على ترسانة صواريخ المقاومة في غزة منذ البداية إلی اليوم
اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان في طهران؛ الأهداف والموضوعات
التجسس الصهيوني في تركيا