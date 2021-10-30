السودان.. دعوات لمظاهرات حاشدة وإعفاء سفراء معارضين لحكم العسكر

وأفاد تلفزيون السودان بأن السفراء الذين تم إعفاؤهم هم السفير في تركيا عادل إبراهيم، وفي الإمارات محمد الأمين، وفي جنوب إفريقيا أسامة صلاح الدين.



وأعفى البرهان كذلك السفير إبراهيم بشري في رئاسة وزارة الخارجية والسفير حيدر البدوي مدير إدارة البحوث فى وزارة الخارجية، والسفير حمد حسين يوسف مندوب السودان في الأمم المتحدة والوزير المفوض خضر أحمد إبراهيم في سفارة السودان بالإمارات.



وكان البرهان قد أصدر قرارا مماثلا قبل يومين، أعفى بموجبه سفراء السودان لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وسويسرا وقطر وفرنسا.



ويأتي ذلك بعد أن عبر عدد من سفراء السودان في الخارج عن رفضهم لسيطرة العسكريين على السلطة في الخرطوم.



ميدانيا وعلى الرغم من تصاعد العنف في الخرطوم حيث سقط ما لا يقل عن 11 قتيلاً وعشرات الجرحى منذ الإثنين، يحشد أنصار الحكم المدني لتعبئة عامة ومسيرات يريدونها "مليونية" في السودان ضد انقلاب العسكر بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي أطاح بالمدنيين من السلطة.



كما قطع الجيش السوداني الإنترنت قبيل مليونية 30 أكتوبر وأغلق جسور الخرطوم.



هذا ودعت كل من الأمم المتحدة وواشنطن العسكريين في السودان إلى "ممارسة ضبط النفس كي لا يكون هناك ضحايا"، خلال الاحتجاجات المتوقعة في السودان اليوم السبت.



وقالت المنظمة الدولية إن الأمين العام أنطونيو غوتيرش قال تعليقا على الأوضاع في السودان: "مع دعوات للتظاهر غدا، أحث العسكريين على إظهار ضبط النفس وعدم إحداث مزيد من الضحايا. يجب السماح للأشخاص بالتظاهر سلميا وهذا ضروري".



وخلال مؤتمر صحفي في روما قبيل مشاركته في لقاءات مجموعة العشرين جدد غوتيرش إدانته "الشديدة للانقلاب والحاجة إلى إعادة تأسيس النظام الانتقالي الذي كان قائما".



وجدد دعوته للجيش وقوات الأمن إلى احترام حقوق المتظاهرين وضبط النفس والامتناع عن الاستخدام المفرط للقوة.