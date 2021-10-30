المفوضية العراقية تعلن إتمام فرز أصوات عدد من المحطات

وقالت المفوضية في بيان ورد، إنها "أتمت العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظتي ميسان وديالى وجانب الرصافة من بغداد، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين".



وأشارت إلى أنها "سترفع نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحافظتي ميسان وديالى والرصافة إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة".



وبينت، أن "يوم السبت سيشهد عملية عد وفرز محطات جانب الكرخ من بغداد".



وسبق أن أعلن مكتب المفوضية في ديالى، في بيان، مطابقة نتائج العد والفرز اليدوي مع الإلكتروني للمحطات المطعون بها في المحافظة.



وأضاف البيان، أن "النتائج جاءت مطابقة بنسبة 100% لنتائج العد والفرز الالكتروني المعلنة".



وكانت المفوضية العراقية قد اعلنت استكمال عملية عد وفرز محطات نينوى وبابل في اليومين الماضيين.