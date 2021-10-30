الصفحة الرئيسية
0
السبت 30 تشرين الأول 2021 ساعة 09:18

الاتحاد التونسي للشغل يطالب سعيد بتسريع إنهاء الحالة الاستثنائية

الاتحاد التونسي للشغل يطالب سعيد بتسريع إنهاء الحالة الاستثنائية
جاء ذلك في بيان للمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل التونسي (أكبر منظمة عمالية).

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، عندما اتخذ سعيد قرارات “استثنائية” منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه القرارات، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

وقال البيان “نذكّر بمواقف اتحاد الشغل الداعمة للتغيير الحاصل يوم 25 جويلية/يوليو الماضي الذي تضمّنتها بياناته وتصريحات قياداته”.

وأضاف: “نجدّد مطالبتنا بإنهاء الغموض وتوضيح الرؤية السياسية بخصوص مسار التصحيح والخطوات الأساسية المتعلّقة بالإسراع بإنهاء المرحلة الاستثنائية وتحديد الآفاق بما يوفّر شروط الاستقرار
ومواصلة بناء الديمقراطية ويوقف حملات الضغط الخارجي التي تمارسها بعض الدول بتحريض من أطراف داخلية (لم يسمها)”.

وأشار أن “الاتحاد يعتبر كلّ خطوة لتوضيح المسار ستكون لبنة لمواصلة البناء ومنها قرار تدقيق الديون والهبات والتي طالما نادى بها الاتحاد”.

والخميس طلب سعيد من وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، إجراء “جرد شامل” للهبات والقروض التي حصلت عليها تونس في السنوات الماضية لمعرفة “أين ذهبت تلك الأموال”.

وأشاد الاتحاد في بيانه “بلقاء تمهيدي جمع أمينه نور الدين الطبوبي برئيسة الحكومة (نجلاء بودن) في انتظار جلسة عمل ترسم خلالها أسس العلاقة وتضبط فيها الملفّات التي سيتمّ تناولها بالدرس
ومعالجتها بصفة تشاركية وتحدّد فيها آجال وآليّات تنفيذ التعهّدات والالتزامات”.
مصدر : وكالات
رقم : 961128
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية تتجه نحو منحىً تصاعدي ضد لبنان في خلق الأزمات والإستفادة منها
السعودية تتجه نحو منحىً تصاعدي ضد لبنان في خلق الأزمات والإستفادة منها
ابن سلمان ینهزم في مأرب فينتقم من لبنان!
ابن سلمان ینهزم في مأرب فينتقم من لبنان!
30 تشرين الأول 2021
نظرة على ترسانة صواريخ المقاومة في غزة منذ البداية إلی اليوم
نظرة على ترسانة صواريخ المقاومة في غزة منذ البداية إلی اليوم
30 تشرين الأول 2021
ايران: لا يمكن تبييض وجه الصهيونية القبيح بتخرصات عديمة القيمة
ايران: لا يمكن تبييض وجه الصهيونية القبيح بتخرصات عديمة القيمة
30 تشرين الأول 2021
ما هو سيناريو أنقرة الجديد لإنقاذ الإرهابيين المرتزقة؟
ما هو سيناريو أنقرة الجديد لإنقاذ الإرهابيين المرتزقة؟
30 تشرين الأول 2021
الرئيس رئيسي يزور خوزستان من جديد
الرئيس رئيسي يزور خوزستان من جديد
29 تشرين الأول 2021
خاتمي يصف تحريض دول الجوار ضد ايران بالمؤامرة
خاتمي يصف تحريض دول الجوار ضد ايران بالمؤامرة
29 تشرين الأول 2021
ارتفاع منسوب قلق وتذمر أميركا مع اقتراب تحرير مأرب
ارتفاع منسوب قلق وتذمر أميركا مع اقتراب تحرير مأرب
29 تشرين الأول 2021
ميزانية ضخمة للدفاع... أسباب تحديث المغرب ترسانته العسكرية
ميزانية ضخمة للدفاع... أسباب تحديث المغرب ترسانته العسكرية
29 تشرين الأول 2021
تخت روانجي: من المؤسف أن لا تمتثل اميركا لقرار محكمة لاهاي
تخت روانجي: من المؤسف أن لا تمتثل اميركا لقرار محكمة لاهاي
29 تشرين الأول 2021
قائد الثورة يدعو إلى تخليد ذكرى الشهداء
قائد الثورة يدعو إلى تخليد ذكرى الشهداء
28 تشرين الأول 2021
اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان في طهران؛ الأهداف والموضوعات
اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان في طهران؛ الأهداف والموضوعات
28 تشرين الأول 2021
التجسس الصهيوني في تركيا
التجسس الصهيوني في تركيا
28 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية تتجه نحو منحىً تصاعدي ضد لبنان في خلق الأزمات والإستفادة منها
نظرة على ترسانة صواريخ المقاومة في غزة منذ البداية إلی اليوم
اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان في طهران؛ الأهداف والموضوعات
التجسس الصهيوني في تركيا