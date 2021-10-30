الصفحة الرئيسية
0
السبت 30 تشرين الأول 2021 ساعة 09:27

صنعاء: الجيش واللجان الشعبية ملتزمون بما تعهدوا به تجاه مأرب

صنعاء: الجيش واللجان الشعبية ملتزمون بما تعهدوا به تجاه مأرب
وأضاف الشيخ الأمير : كنا حريصين منذ بداية العدوان على تحييد مأرب وتوصلنا مع الجيش واللجان إلى اتفاق من أجل ذلك لكن حزب الإصلاح حرص على الزج بأبناء المحافظة في الصراع.

وأشار إلى أن السعودية والامارات كانت عرضة للغزو وموطئ تجارب للمحتلين وهي اقل من أن تكون دول غازية وقد ارتكبت حماقة تاريخية بحق نفسها في اليمن.

وأوضح الأمير أن اليمن يسطر تاريخ للأمة العربية والإسلامية واستطاع الوقوف في وجه أعتى حرب ونأمل أن تستفيد بقية الشعوب مما أثبته أبطال اليمن، مبيناً أن المبادرة التي قدمت تضمنت كل ما كان يطالب به أبناء مارب من النظام السابق قبل العدوان.

وأشاد عضو لجنة المصالحة بترحيب أبناء مارب الاحرار بالمبادرة واصفاً إياها بتحقيق جل ما كان يطمح إليه أي مواطن حر أما المرتهنين فقرارهم ليس بأيديهم وإلا فالمبادرة منصفة وهي أفضل مما قدم لهم في أي ظرف.

وأكد أن العديد ممن رفضوا المبادرة هم تحت وطأة الارتهان ومهددون والبعض منهم تحت الإقامة الجبرية في دول العدوان، مشيداً بمشاركة العديد من الاحرار من أبناء مأرب في عملية تحرير المدينة من الوجود الأجنبي وقوات المرتزقة.

وقال الشيخ الأمير إن ما يؤلمنا أن يظل البعض مرتهنا وهو يشاهد منازل أبناءه وقبائله تدمر وتستهدف، متمنياً أن تكون المواجهة بيننا وبين القوات المحتلة مباشرة ومن يقف للدفاع عن هؤلاء فليتحمل المسؤولية أمام الله والشعب.

وأضح الأمير أن قناعة المواطنين في أغلب المديريات التي تم تحريرها مؤخرا كان لها الدور في سرعة الإنجاز وتجنب سفك الدماء.

وأضاف أن المناطق المحررة تثبت استعداد القيادة وصدقها في الوفاء والاخاء وأبناء مارب سيكونون أول المستفيدين من تحرير المدينة وتمكينهم من حقوقهم.

وتابع القول "نقول للأخوة الموجودين في المديريتين المحتلتين نحن اخوة لكم وما تسمعونه من دعايات لتخويفكم من الجيش واللجان غير صحيح وعليكم النظر إلى حال بقية المناطق المحررة".

ودعا عضو لجنة المصالحة الأخوة في المديريتين المتبقيتين في مأرب إن أردتم البقاء في مأرب فنحن أهلكم ونرحب بكم وإن أردتم العودة إلى مناطقكم فأنتم في أمن ودماؤكم دماؤنا.

وبين أن حقيقة العديد من العقلاء داخل المدينة باتت لديهم قناعة كبيرة وتمت تواصلات كثيرة ستسهم في إسقاط مؤامرات العدوان وحقن دماء أبناء المحافظة.

كما أكد الشيخ الأمير أنه لم يتبق بعد تطهير الجوبة سوى مديريتي المدينة والوادي ونقول لمن ينفخ في الحرب أن الحرب لا تأتي إلا بالقتل والدمار ونحملكم المسؤولية إن قررتم التعنت ويكفيكم إلى هنا.

وقال إن هناك وجهاء ومشائخ واحرار كثير داخل المديريتين لديهم قناعة بتجنيب المدينة الحرب والفرصة متروكة للمخدوعين لتغيير قناعاتهم وإلا فان العواقب غير محمودة.
رقم : 961130
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية تتجه نحو منحىً تصاعدي ضد لبنان في خلق الأزمات والإستفادة منها
السعودية تتجه نحو منحىً تصاعدي ضد لبنان في خلق الأزمات والإستفادة منها
ابن سلمان ینهزم في مأرب فينتقم من لبنان!
ابن سلمان ینهزم في مأرب فينتقم من لبنان!
30 تشرين الأول 2021
نظرة على ترسانة صواريخ المقاومة في غزة منذ البداية إلی اليوم
نظرة على ترسانة صواريخ المقاومة في غزة منذ البداية إلی اليوم
30 تشرين الأول 2021
ايران: لا يمكن تبييض وجه الصهيونية القبيح بتخرصات عديمة القيمة
ايران: لا يمكن تبييض وجه الصهيونية القبيح بتخرصات عديمة القيمة
30 تشرين الأول 2021
ما هو سيناريو أنقرة الجديد لإنقاذ الإرهابيين المرتزقة؟
ما هو سيناريو أنقرة الجديد لإنقاذ الإرهابيين المرتزقة؟
30 تشرين الأول 2021
الرئيس رئيسي يزور خوزستان من جديد
الرئيس رئيسي يزور خوزستان من جديد
29 تشرين الأول 2021
خاتمي يصف تحريض دول الجوار ضد ايران بالمؤامرة
خاتمي يصف تحريض دول الجوار ضد ايران بالمؤامرة
29 تشرين الأول 2021
ارتفاع منسوب قلق وتذمر أميركا مع اقتراب تحرير مأرب
ارتفاع منسوب قلق وتذمر أميركا مع اقتراب تحرير مأرب
29 تشرين الأول 2021
ميزانية ضخمة للدفاع... أسباب تحديث المغرب ترسانته العسكرية
ميزانية ضخمة للدفاع... أسباب تحديث المغرب ترسانته العسكرية
29 تشرين الأول 2021
تخت روانجي: من المؤسف أن لا تمتثل اميركا لقرار محكمة لاهاي
تخت روانجي: من المؤسف أن لا تمتثل اميركا لقرار محكمة لاهاي
29 تشرين الأول 2021
قائد الثورة يدعو إلى تخليد ذكرى الشهداء
قائد الثورة يدعو إلى تخليد ذكرى الشهداء
28 تشرين الأول 2021
اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان في طهران؛ الأهداف والموضوعات
اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان في طهران؛ الأهداف والموضوعات
28 تشرين الأول 2021
التجسس الصهيوني في تركيا
التجسس الصهيوني في تركيا
28 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية تتجه نحو منحىً تصاعدي ضد لبنان في خلق الأزمات والإستفادة منها
نظرة على ترسانة صواريخ المقاومة في غزة منذ البداية إلی اليوم
اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان في طهران؛ الأهداف والموضوعات
التجسس الصهيوني في تركيا