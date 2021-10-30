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السبت 30 تشرين الأول 2021 ساعة 09:39
عبد السلام للشعب اللبناني: لا يروّعنك ما يفعله النظام السعودي
وخاطب عبد السلام في تغريدته على تويتر، الشعب اللبناني قائلًا : “لا يروّعنك ما يفعله النظام السعودي فهو يكشر بلا أنياب بعد أن تكسّرت على نصال اليمن بفضل الله وتوفيقه”.
مصدر :
موقع المسيرة
رقم :
961132
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