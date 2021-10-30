عبد السلام للشعب اللبناني: لا يروّعنك ما يفعله النظام السعودي

اسلام تايمز (اليمن) - أكد رئيس الوفد الوطني في صنعاء "محمد عبد السلام"، أن الإمعان السعودي في سياسة الاستعلاء والغطرسة لا يغطي على ما آل إليه العدوان على اليمن من فشل ذريع.