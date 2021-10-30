البرهان: حل الحكومة كان ضرورياً بعد عجزها عن معالجة الأزمات

وقال البرهان هي أول تصريحات حصرية لوسيلة إعلامية بعد استلام الحكم – حول مدى أهمية القرارات الأخيرة لاستقرار السودان، “نعم، بالنظر للخريطة السياسية والاجتماعية، كان بها خلل كبير في مسار الفترة الانتقالية، والفترة الانتقالية عجزت الأحزاب المكونة للائتلاف، في التوافق على أي من موضوعات الساعة”.



وتابع البرهان “الحكومة فشلت في التوافق على قيام المجلس التشريعي وقيام حكام الولايات وفشلت حتى في احتواء القوى السياسية”. هذا ونفى القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن تكون القرارات التي اتخذها قبل أيام والتي شملت حل مجلسي السيادة والحكومة الحاكمين للفترة الانتقالية بمثابة انقلاب عسكري، معتبرا أنها “تصحيح للمسار”، حسب قوله.



ورأى البرهان أنه “من يظن أن هذا انقلاب فهو غير صادق، لأننا موجودون بالسلطة، وإذا كان هناك انقلاب كنا لنتغير نحن أيضا، ولكن ما حدث تصحيح للمسار وتصحيح للانتقال”. وحول الانتقادات الدولية لتحركاته الأخيرة، قال البرهان “توقعنا مثل هذه الردود لأن الإعلام جزء كبير منه غير صادق وغير أمين، ينقل وقائع وحقائق لا ينظر إليها العالم”، مضيفا “الإعلام كان مضلّل، وأقول بصدق إن كثيرا من الحقائق غير معلومة للناظر إلى الخريطة السياسية السودانية”.