السعودية تتجه نحو منحىً تصاعدي ضد لبنان في خلق الأزمات والإستفادة منها

واعتبر أن حرب اليمن هي حرب عبثية، وان الجيش واللجان الشعبية يدافعون عن أنفسهم بوجه عدوان خارجي، وهذا ما أغضب دول الخليج وخصوصا السعودية التي بادرت بسحب سفيرها من بيروت وطلب مغادرة السفير اللبناني أراضيها خلال مدة ٤٨ ساعة. وقامت البحرين كذلك بنفس الخطوة إضافة إلى إجراءات اقتصادية منها، وقف الواردات اللبنانية ومنع سفر المواطنين السعوديين إلى لبنان.



وقد حذرت من تصعيد الإجراءات بحق الحكومة اللبنانية في حال لم يتم الاعتذار أو استقالة الوزير قرداحي من منصبه.



الحكومة اللبنانية وعلى لسان رئيسها نجيب ميقاتي تبرأت من تصريحات وزير الإعلام، وطلبت منه اتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان مع الدول العربية، وأبدت أسفها من قرارات ومواقف السعودية، وانها تسعى جاهدة لحل الازمة الحالية بكل السبل، وطلبت من النظام السعودي إعادة النظر في مواقفها من الحكومة اللبنانية الحالية خصوصاً في ظل ازمتها الحالية بعد اعتبار ميقاتي السعودية قبلته السياسية منذ بدء تشكيلته الوزارية.



الوزير قرداحي دافع عن وجهة نظره، ورفض الاعتذار أو الاستقالة واعتبر ان ما يحصل هو شكل من أشكال الابتزاز السياسي للبنان، وأنها دوله ذات سيادة، ولا يحق لأي جهة فرض ارادتها عليها.



حز-ب - الل دافع عن موقف وزير الإعلام اللبناني، وقال الحز-ب في بيان، إن موقف قرداحي جاء "دفاعاً عن شعب اليمن المظلوم".



وأضاف الحز-ب أنه يرفض بشكل قاطع أي "دعوة إلى إقالة الوزير قرداحي أو دفعه إلى الاستقالة"، ووصف تلك الدعوات بأنها "اعتداء سافر على لبنان وكرامته وسيادته".



وفي البيان الذي نشره موقع "المنار"، ندد الحز-ب بمواقف بعض السياسيين اللبنانيين الذين وصفهم بالمأجورين، وكذلك "ببعض الإعلاميين ووسائل الإعلام اللبنانية التي شاركت في هذه الحملة المدفوعة الثمن ".



القراءة الدقيقة للأحداث، تؤكد أن الازمة كانت مفتعلة ويتم التحضير لها منذ مدة وقد جاءت لعدة أسباب:



اولاً: تشتيت الانتباه على تصريحات مستشار ولي العهد السعودي ورجل الأمن السابق سعد الجبري الذي حرك الرأي العام العالمي ضد بن سلمان، وأعاد قضية اغتيال الصحفي خاشقجي إلى العيان، بعد كل المليارات التي دفعتها السعودية للولايات المتحدة لتغطية القضية.



ثانياً: سلسلة الهزائم التي مُنيت بها القوات السعودية في اليمن، أضف إلى ذلك فشل مخططها التخريبي في لبنان والذي كان معد سلفاً بعد مجزرة الطيونة، والتي كان يعتبرها السعودي وأدواته مقدمة لحرب أهلية، لكنه بعدما احترقت كل أوراقه، بدأ باستخدام ورقته الأخيرة وهي افتعال أزمة سياسية مع الدولة اللبنانية من خلال فيديو قديم لوجه اعلامي معروف لدى السعوديين ووزير اعلام حالي، وهذا ما يعطي الازمة طابعاً سياسياً، وليس موقفاً شخصياً.



وهنا يجب الالتفات إلى نقطه جوهرية، وهي أن مقطع الفيديو والتصريح كان موجوداً مسبقاً لدى النظام السعودي، وكان بإمكانه منع وصول الوزير قرداحي إلى منصبه خصوصاً وأن أسماء الوزراء لم تكن مخفية عن الرياض والولايات المتحدة الاميركية، الا أنها تعمدت إخفاءه واعتبرته آخر بطاقة قد تستخدمها في حال فشلت مخططاتها في لبنان.



توقيت نشر الفيديو يؤكد أن النظام السعودي يريد تفجير الوضع في لبنان، وتعميق أزماته وإغراقه في أزمته الاقتصادية أكثر فأكثر، فهو يدرك أن أي أزمة سياسية يتعرض لها لبنان تلقي بظلالها على الواقع الإقتصادي.



أمام حكومة ميقاتي على الرغم من مواقفها وتصريحاتها المنبطحة تحديات كبيرة وحساسة في مواجهة هذه الازمة، فهل ستصمد هذه الحكومة أم ستكون كسابقتها لتصريف الأعمال؟ هناك ترقب حكومي بانتظار مواقف بقية الدول العربية عموماً والخليجية خصوصاً مثل قطر وعمان والكويت، كذلك موقف المجتمع الدولي منها خصوصاً وأن الحكومة اللبنانية الحالية تشكلت برعاية وغطاءٍ فرنسي، وهنا تحدث إعلامييون عن وجود اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أعطى الأخير جرعة أمل ووعود بالتدخل لرفع فتيل الأزمة.