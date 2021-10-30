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السبت 30 تشرين الأول 2021 ساعة 12:11

السعودية وحملة مسعورة تقودها على لبنان

السعودية وحملة مسعورة تقودها على لبنان
وفي هذا الصدد قالت افادت مصادر رسمية سعودية اِنَّ الرياض قررت وقفَ جميعِ الوارداتِ من لبنان الى السعودية، ومنعَ سفرِ السعوديين الى بيروت. وتذرّعت الممكلةُ في قراراتها التصعيديةِ ضد لبنان، بتصريحاتِ وزير الاعلام جورج قرداحي التي اعتبرَ فيها اَنَّ الحرب على اليمن عبثيةٌ، وكان قد ادلى بها قبلَ تعيينهِ وزيراً.

وكذلك ادعت السعودية أن لبنان لم يسلمها مطلوبين للرياض، واعتبرت ذلك مخالفاً لاتفاقيةِ الرياض للتعاون القضائي. ولحقت بالرياض بعض دول مجلس التعاون لتحذو حذوها.

وفي السياق أعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن أسفه من إجراءات السعودية إزاء بلاده.

وقال انه يتمنى على قيادة السعودية ان تعيد النظر في هذا الامر، مضيفاً انه سيواصل العمل بكل جهد ومثابرة لإصلاح ما وصفه بالشوائب المشكو منها ومعالجة ما يجب معالجته، موضحا ان موقف وزير الاعلام جورج قرداحي الذي أعلنه قبل توليه مهامه الوزارية لا يمثل رأي الحكومة.

ومن جانبه اكد وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي إنه لا يجوز أن يملي أحد على اللبنانيين ما يجب القيام به بخصوص بقاء وزير في الحكومة من عدمه. واضاف أنه جزء من حكومة متكاملة ولا يمكنه اتخاذ قرار بالاستقالة من تلقاء نفسه..

بدوره فقد ندد حزب الله بشكل رسمي بالحملة المسعورة التي تقودها السعودية والإمارات ودول في مجلس التعاون على الوزير اللبناني جورج قرداحي. وأعلن رفضه أي دعوة لإقالة قرداحي أو دفعه إلى الاستقالة. معتبرا هذه الدعوات اعتداءً سافرا على لبنان.

من جهته أكد  المفتي الجعفري الممتاز في لبنان  الشيخ ​أحمد قبلان​ أن خنق لبنان، خنق للرياض وبقية عواصم العرب و خنق هذا البلد ليس مصلحة عربية أو خليجية بل مصلحة اسرائيلية_أميركية.

ووجه الشيخ قبلان اليوم السبت كلمة للسعودية بكل صدق ومحبة ونصيحة قائلاً: المنطقة ممزقة والعرب في قلب العاصفة، والمزيد من التمزيق يعني مزيداً من الكابوس الذي يطحن العرب، والرياض كانت جزءًا من الحلول اللبنانية فلا نريدها خصماً للبنان.

وبخصوص حزب الله والإرهاب، أضاف: حزب الله كابوس الله على الإرهاب التكفيري والصهيوني، وهذا لا يحتاج بينة ولا شهادة، ودعا السعودية الى المساهمة في اطفاء نيران الأخوة التي مزّقتها الحروب وجعلتها متاريس، معتبرا ان خنق لبنان ليس مصلحة عربية أو خليجية، بل مصلحة إسرائيلية - أميركية". وشدد على أن "عزل لبنان نقمة لا رحمة، إلا أنه لن يكسر لبنان، ولن يزيد العرب إلا ضعفاً وهواناً، والله من وراء القصد.

دوليا فقد أكد الناطق باسم حركة أنصار الله في اليمن، محمد عبد السلام ان التهديدات السعودية للبنان هي بدون فائدة وقوة. واضاف ان الإمعان السعودي في سياسة الاستعلاء والغطرسة لا يغطي على ما آل إليه العدوان على اليمن من فشل ذريع.

الازمة بين السعودية ولبنان ليست وليدة اللحظة وهي تفاقم لازمات مستمرة بين البلدين، خصوصا بعد ان منعت الرياض دخول المنتجات اللبنانية بزعم وجود مخدرات فيها، ما يؤكد ان كرة الثلج لاتزال تكبر ولا افق لحل سريع لها.
رقم : 961168
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