نائب لبناني: لن نقبل الإملاءات الأميركية

وقال الحاج حسن اليوم السبت في كلمة له في اجتماع في بلدة الرياق البقاعية أن الأزمة التي نعيشها في لبنان يمكن تلخيصها بـ5 نقاط أساسية هي: النظام السياسي الطائفي، والنظام الاقتصادي الريعي الذي يشجع على الاحتكارات، والفساد المستشري، والحرب في سوريا التي كان لها دور في تعجيل الانهيار، بالإضافة إلى العقوبات الاميركية.



و شدد على إن حزب الله دعا الى اصلاح النظام من خلال مؤتمر تأسيسي ولم يفلح ولم نجد آذانا صاغية"، مشيرا إلى أن الحزب يتصدى للفساد منذ اكثر من 5 سنوات من خلال جمع المستندات وتقديمها الى القضاء والتنبيه إلى الموضوع من خلال الاعلام.

