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السبت 30 تشرين الأول 2021 ساعة 15:35

بعد السعودية والبحرين..الكويت تطرد السفير اللبناني!

بعد السعودية والبحرين..الكويت تطرد السفير اللبناني!
وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم السبت: "استناداً على ما يربط دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة من جذور تاريخية وروابط عميقة ومصير مشترك، تعلن وزارة الخارجية في بيان لها اليوم أن دولة الكويت قررت استدعاء سفيرها لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية لدى دولة الكويت خلال 48 ساعة".

وأرجعت الخارجية الكويتية قرارها أيضاً إلى "امعان الجمهورية اللبنانية واستمرارها في التصريحات السلبية وعدم معالجة المواقف المرفوضة والمستهجنة ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة وباقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى عدم اتخاذ حكومة الجمهورية اللبنانية الإجراءات الكفيلة لردع عمليات التهريب المستمرة والمتزايدة لآفة المخدرات الى الكويت وباقي دول مجلس التعاون" ، حسب البيان.

ومساء أمس الجمعة، كانت المنامة أولى الدول الخليجية التي حذت حذو الرياض وقررت سحب سفيرها من بيروت وطرد السفير اللبناني حيث قالت وكالة الأنباء البحرينية: "إن وزارة الخارجية طلبت من سفير لبنان لدى المملكة (ميلاد حنا نمور) مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة المقبلة".

وأرجعت الخارجية القرار إلى "سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين في الآونة الأخيرة".

وأمس الجمعة أمهلت الرياض السفير اللبناني 48 ساعة لمغادرة أراضيها واستدعت سفيرها في لبنان وليد بخاري، وأعلنت وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.‎

وعزت الوزارة هذه الخطوة الى ما أسمته "التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني (جورج قرداحي)".
مصدر : وكالات
رقم : 961177
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