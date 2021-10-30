العراق.. انتهاء العد والفرز اليدوي في لجان الكرخ

وذكر مصدر رسمي أن "المفوضية انتهت من عملية العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في جانب الكرخ والبالغة 387 محطة"، مشيرا الى أن "النتائج مطابقة 100 بالمئة للعد الالكتروني".