السلطات العراقية تعثر على منصة صواريخ في بغداد

وقال المصدر ان "قوة امنية عثرت على منصة حديدية محلية الصنع تحمع صاروخ نوع كاتيوشا ونضيدة عجلة ٦٠ امبير مع اسلاك توصيل في مدينة الشعلة بالعاصمة بغداد".



واضاف البيان، انه "تم التفكيك من قبل الخبراء ورفع المواد دون حادث يذكر".