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السبت 30 تشرين الأول 2021 ساعة 17:03
السلطات العراقية تعثر على منصة صواريخ في بغداد
وقال المصدر ان "قوة امنية عثرت على منصة حديدية محلية الصنع تحمع صاروخ نوع كاتيوشا ونضيدة عجلة ٦٠ امبير مع اسلاك توصيل في مدينة الشعلة بالعاصمة بغداد".
واضاف البيان، انه "تم التفكيك من قبل الخبراء ورفع المواد دون حادث يذكر".
مصدر :
وكالات
رقم :
961189
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