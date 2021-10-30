وقال بيرتيس إنه في محادثاته مع دقلو "شدد على ضرورة الهدوء والسماح بالتظاهر السلمي وتجنب أي مواجهة".



من جانبه، قال مسؤول أمريكي كبير للصحفيين الجمعة إن الاحتجاجات الجماهيرية في السودان يوم السبت ستكون "اختبارا" للبلاد، وأن الجيش "اختطف وخان تطلعات الشعب السوداني".



من جانبها دعت جماعات سودانية مؤيدة للديمقراطية إلى مسيرات مليونية في جميع أنحاء البلاد السبت، للضغط من أجل المطالبة بإعادة الحكومة الانتقالية المدنية المخلوعة وإطلاق سراح شخصيات سياسية بارزة رهن الاعتقال.



وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قد أعلن، الاثنين الماضي، فرض حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.



ولاقت الإجراءات التي أعلنها البرهان انتقادات دولية واسعة، مع الدعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين.



وكرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة "إدانته الشديدة للانقلاب"، وشدد على ضرورة إعادة العملية الانتقالية إلى الحكم الديمقراطي في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.



إذ يهدد استيلاء الجيش على السلطة بعرقلة انتقال السودان الهش المدعوم من الغرب إلى الديمقراطية، والذي بدأ قبل عامين، بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.