حزب الله يستنكر بشدة القرار الاميركي بحق النائب جميل السيد

وقال حزب الله في بيان له السبت إن "القرار الأمريكي الصادر بحق النائب اللواء السيد جميل السيد هو قرار ظالم ومشبوه ومُدان"، وتابع "هو استهداف سياسي واضح لشخص النائب السيد وموقعه الوطني ومواقفه الواضحة والحاسمة في القضايا الوطنية وخصوصا في الصراع مع العدو الإسرائيلي والدفاع عن سيادة لبنان وكرامته ومشروع بناء الدولة الحقيقية فيه".
واضاف حزب الله ان “ما قدّمه النائب السيد في المؤتمر الصحافي يوم أمس من عرض متماسك ومتين وما طرحه من أسئلة وما طالب به من أدلة ووثائق يشكل حجة قوية في مواجهة كل أولئك الظالمين المعتدين عليه وعلى من يمثل وما يمثل”.
واستنكر حزب الله هذا الاعتداء الأمريكي الجديد، ورأى “في ذلك وسام شرف يعلق على صدر النائب جميل السيد ويثبت حضوره الراسخ في طليعة المقاومين الأحرار المدافعين عن شرف هذه الأمة في مواجهة الهيمنة والإذلال والاستكبار الذي يمارسه الشيطان الأكبر كل يوم”.