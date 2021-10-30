تسجيل 664 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة في لبنان

وأوضحت أنّه تمّ تسجيل 661 إصابات بين المقيمين و3 حالات بين الوافدين مشيرةً إلى أنّه تمّ تسجيل 7 وفيّات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 8495