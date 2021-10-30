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السبت 30 تشرين الأول 2021 ساعة 19:59

تسجيل 664 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة في لبنان

تسجيل 664 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة في لبنان
وأوضحت أنّه تمّ تسجيل 661 إصابات بين المقيمين و3 حالات بين الوافدين مشيرةً إلى أنّه تمّ تسجيل 7 وفيّات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 8495
مصدر : وكالات
رقم : 961209
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