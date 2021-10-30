كيف يُقرأ إعلان طهران عن استئناف المحادثات النووية بنهاية تشرين الثاني؟

ويقول كبير المفاوضين النوويين في إيران، علي باقري كني، إنه تم إجراء حوار جاد وبناء مع منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية، إنريكي مورا، بشأن العناصر الأساسية لنجاح المفاوضات، لكنه عبر عن رفضه لسياسة الضغط، وقال إنها "تضيف المزيد إلى تعقيدات المفاوضات الموجودة بالفعل".



وأعرب نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، عن ارتياحه لنتائج جولة المحادثات، التي أجراها أمس في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي ريابكوف. وقال إنه أجرى «لقاء إيجابيا ومثمرا» ركز خلاله الطرفان على ملف رفع العقوبات المفروضة ضد إيران.



واستبقت موسكو الزيارة بتأكيد عزمها العمل مع طهران لتنشيط المفاوضات حول الملف النووي، لكنها أكدت أن جدول أعمال الزيارة «لا يقتصر على هذا الملف لكنه يشمل طيفا واسعا من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين».



وقال باقري في ختام محادثاته أمس مع ريابكوف الذي يتولى ملف الأمن الاستراتيجي في وزارة الخارجية الروسية إن اللقاء كان «إيجابيا ومثمرا، واستعرضنا خلاله التطورات الأخيرة وناقشنا المفاوضات لرفع العقوبات غير القانونية والقمعية ضد إيران». وأضاف أن الطرفين قررا «مواصلة مشاوراتنا على مختلف المستويات لتعزيز المواقف المشتركة».



ونقلت مصادر صحفية روسية عن مصدر دبلوماسي روسي رفيع المستوى، أن جدول محادثات نائب وزير الخارجية الإيراني، في موسكو «أوسع من موضوع خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني».



الدبلوماسية الايرانية تسعى جادة إلى تحقيق نتائج ملموسة للشعب الايراني في محادثات فيينا الجديدة.



باقري كني قال أن روسيا والصين لديها وجهات نظر متقاربة مع ايران بشأن القضايا الإقليمية والدولية وخاصة الاتفاق النووي وتدعمان المفاوضات التي تفضي إلى نتائج ملموسة.



الاتحادِ الأوروبي من جهته أكد إنَّ هناك محاولاتٍ بين إيران والقوى العالميةِ لتحديدِ موعدٍ لاستئنافِ المفاوضاتِ في فيينا في أقربِ وقتٍ ممكن.



وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو:"يمكنني أن أؤكد أن الاجتماع كان مفيدا بين نائب وزير الخارجية الايراني علي باقري كني ونائب منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا. كان هناك لقاء مثمر بينهما قبل يومين وساعد في تحديد طريقة للمضي قدما لاستئناف المفاوضات في فيينا".



وسط هذه الاجواء، فرضت الولايات المتحدة حزمة جديدة من اجراءات الحظر شملت أربعة مواطنين وشركتين في إيران وناقلة نفط تبحر تحت علم ليبيريا، زاعمة ارتباطها بايران وتهريب النفط الايراني ومكافحة الإرهاب وانتشار الأسلحة.



وكان مساعدُ وزيرِ الخارجية الايرانية "علي باقري كَني" اكد إنَّ مفاوضاتِ الغاءِ الحظر ستكون مع مجموعة اربعة زائد واحد، ودونَ مشاركة الولايات المتحدة، يأتي هذا في وقت أشار وزيرُ الخارجية الإيراني "حسين اميرعبد اللهيان" إلى أنّ إيران غير متحمسة كثيرا بشأن عودة امريكا للاتفاقِ النووي، وأنّ الاهم هو نتيجةُ المفاوضات.



وكما بات واضحا من تصريحات باقري فإن ملف رفع العقوبات واستئناف التعاون في المجالات المختلفة مع موسكو بما في ذلك في القطاع العسكري شكلت أولوية أساسية للمحادثات وسط توقعات لدى موسكو وطهران باقتراب مجلس الأمن من رفع جزء من القيود المفروضة على طهران.



وبالإضافة إلى المحادثات مع ريابكوف أجرى باقري جلسة مباحثات مطولة مع الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف تناولت آليات أيضا، استئناف المفاوضات لرفع العقوبات، فضلا عن التعاون الروسي الإيراني في الملفات الإقليمية.



وأعلن السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، في وقت سابق الخميس، أن جدول أعمال باقري، يشمل بحث كل القضايا التي تهم الطرفين على صعد العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. خصوصا على خلفية ضرورة تنسيق المواقف عشية استئناف محتمل للمفاوضات النووية.



وفي سياق متصل قال خبير في الشؤون الإيرانية والإقليمية د. حكم أمهز إن "إيران مصرة على موقفها من عودة الولايات المتحدة للاتفاق، والتزام جميع الأطراف بتعهداتها ومن ثم تعود إيران إلى الاتفاق وهذا لن يتغير، وفي المقابل يرغب الطرف الغربي في تعديل الاتفاق، وإدخال بنود جديدة عليه، كما أن أمريكا تفرض مجموعات من العقوبات، وتدعو لرفعها على مراحل فيما تسميه خطوة مقابل خطوة، لذلك سترواح الأمور مكانها وما سيجري هو إنعاش المفاوضات وليس إنعاش الاتفاق الذي يحتضر".



وأكد الخبير أن "إيران لا تثق بجميع الأطراف، لكنها قبلت العودة للتفاوض الآن لتقول إنها لا تمانع من الجلوس إلى الطاولة، وتبقى الكرة الآن في ملعب الطرف الغربي".



من جانبه، أكد المحلل السياسي محمد غروي، أن "إيران لن تقبل بإضافة بنود جديدة على الاتفاق، الذي لم يكن ناجحا في الأساس، وقد وضعت الإدارة الأمريكية سلسلة عقوبات متكررة على مراحل تتعلق بملفات مختلفة، مشيرا إلى أنه إذا نجحت إيران في التفاهم مع واشنطن وعادت للاتفاق فمازالت هناك عقوبات تحت مسميات أخرى، لذلك فإن إيران لاترى جدوى من التفاوض على إنهاء هذه العقوبات".



وحول ما يمكن أن تقدمه أوروبا في هذه الجولة قال رئيس قسم العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بمركز جنيف للدراسات، ناصر زهير، إن أوروبا قد تكون الوسيط بين الطرفين، وسبق أن طرحت فكرة الخطوة مقابل خطوة، وقد تستطيع اقناع الطرفين بهذا ، وهي طرف لديه مطالب لكنها أقل حدة من واشنطن، وترغب في عودة سريعة للاتفاق النووي، وقد يكون أيضا الوسيط المقبول لدي الولايات المتحدة".