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السبت 30 تشرين الأول 2021 ساعة 21:09

السودان.. وانتفاضة مليونية ضد الانقلاب العسكري

السودان.. وانتفاضة مليونية ضد الانقلاب العسكري
تحت شعار الردة مستحيلة، وبقائمة أهداف تصعيدية على ما يبدو، تظاهرات مليونية تجتاح كل أنحاء السودان، مطالبة بإعادة حكومة المدنيين إلى الحكم، ودون الخوض أو المشاركة في حوار مع الجيش باعتباره لا يحظى بدعم الشارع، وفق تجمع المهنيين السودانيين، الذي طالب بتسليم السلطة بالكامل للمدنيين.

التجمع أشار إلى أهداف التظاهرات، واضعا إسقاط المجلس العسكري وتسليم السلطة لحكومة مدنية، على قائمة الأهداف، كما طالب بتقديم أعضاء المجلس العسكري الانقلابي للمحاسبة، وحل جهاز أمن الإنقاذ والدعم السريع، وإنهاء سيطرة وتدخلات المحاور الإقليمية والدولية المعادية لإرادة السودانيين الحرة.

واكدوا انهم لن يتنازلوا عن اهداف ثورتهم التي اسقطت حكم عمر البشير في عام الفين وتسعة عشر والتي كان على رأسها ان يتسلم السلطة الفريق المدني ويحقق العدالة الاجتماعية وينهي الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.

وشددوا على ضرورة عدم الرجوع الى الشراكة مع العسكريين خصوصا بعد ان قاموا بالانقلاب على الفريق المدني في الحكم والوثيقة الدستورية. مطالبين بعودة العسكريين الى ثكناتهم وإعادة حكومة عبد الله حمدوك والالتزام بالوثيقة الدستورية والإفراج عن جميع المعتقلين. فيما دعا اخرون الى تنصيب حمدوك رئيسا مدنيا لعبور الفترة الانتقالية.

لجنة أطباء السودان المركزية اكدت سقوط عشرات الضحايا بصفوف المتظاهرين بعد قمع القوات الامنية لهم واطلاقها للغازات المسيلة للدموع على المحتجين. وذلك وسط معلومات عن قيام قوات الامن باطلاق النار باتجاه المتظاهرين بالقرب من مبنى المجلس التشريعي في أم درمان. واوضح تجمع المهنيين السودانيين أن قوات الأمن تمنع نقل المصابين إلى مستشفى السلاح الطبي في أم درمان. داعيا المتظاهرين إلى التمسك بالسلمية والالتزام بتوجيهات القيادة الميدانية بشأن مسارات المواكب.

وفي هذا الصدد قال محللون سياسيون أن هذه التظاهرات ستكون تحت مجهر المنظمات الحقوقية والأممية، ومواقف دولية ابدت قلقا مسبقا من عنف قد تشهده التظاهرات، منظمة العفو الدولية حذرت القادة العسكريين من الحسابات الخاطئة، مؤكّدةً أنّ العالم يراقب ولن يتغاضى عن إراقة المزيد الدماء، بعد تظاهرات الاسبوع الماضي، التي راح ضحية قمع القوات الامنية لها عشرات الجرحى والقتلى.

وبدوره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حث الجيش السوداني على ضبط النفس خلال التظاهرات، ودعى قادته إلى عدم التسبب بسقوط مزيد من الضحايا، مشددا على وجوب السماح للناس بالتظاهر سلميا.

الرئيس الأميركي جو بايدن اعتبر أنه ينبغي السماح للشعب بالتظاهر سلميا، وإعادة السلطة إلى الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون؛ الخارجية البريطانية أيضا أكدت على ضرورة احترام القوات الامنية حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، محملة أجهزة الأمن وقياداتها مسؤولية أي عنف ضد المتظاهرين.






 
رقم : 961221
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