السيد الصدر يدعو جميع الدول إلى عدم التدخل بالشأن العراقي

وقال الصدر في تغريدة على "تويتر"، ادناه نصها، "تصلنا اخبار مؤكدة بتدخلات اقليمية بالشأن العراقي الانتخابي والضغط على الكتل والجهات السياسية من اجل مصالح خارجية".