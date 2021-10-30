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السبت 30 تشرين الأول 2021 ساعة 22:32
السيد الصدر يدعو جميع الدول إلى عدم التدخل بالشأن العراقي
وقال الصدر في تغريدة على "تويتر"، ادناه نصها، "تصلنا اخبار مؤكدة بتدخلات اقليمية بالشأن العراقي الانتخابي والضغط على الكتل والجهات السياسية من اجل مصالح خارجية".
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
961238
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