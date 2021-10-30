تسجيل 12 وفاة و1022 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في الأردن إلى 11028، فيما بلغت الإصابات 860818.



وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 1372 حالة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 829089، فيما بلغ عدد حالات الإصابات النشطة 20701.