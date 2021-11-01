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الاثنين 1 تشرين الثاني 2021 ساعة 09:52

واردات إيران من لقاح كورونا تجاوزت 146 مليون جرعة

واردات إيران من لقاح كورونا تجاوزت 146 مليون جرعة
وقال جمالي ارونقي: انه ومع وصول الشحنة الـ 79 للقاحات كورونا الى البلاد فقد بلغ عدد الجرعات من اللقاح 146 مليونا و 246 الفا و 308 جرعات.

وكان العدد الاكبر من الشحنات والجرعات متعلقا بلقاح "سينوفارم" الصيني الذي بلغ 46 شحنة ضمت 129 مليونا و 738 الفا و 498 جرعة.

وكانت الشحنات الاخرى التي تم استيرادها لغاية الان هي كالتالي:

1-سبوتنيك الروسي: 3 ملايين و 313 الفا و 600 جرعة (16 شحنة).

2-استرازينيكا الياباني: 2 مليون و 911 الفا و 810 جرعات (3 شحنات).

3-لقاح كوري جنوبي (سلة كوفاكس): 1 مليون و 700 الف و 800 جرعة (2 شحنة).

4-لقاح ايطالي (سلة كوفاكس): مليون و 452 الف جرعة (1 شحنة).

5-استرازينيكا الروسي: 2 مليون و 385 الفا و 600 جرعة (3 شحنات).

6-استرازينيكا الهولندي: مليون و 442 الف جرعة (1 شحنة).

7-بهارات الهندي: 125 الف جرعة (1 شحنة).

8-استرازينيكا النمساوي: مليون جرعة (3 شحنات).

9-استرازينيكا البولندي: مليون جرعة (1 شحنة).

10-استرازينيكا اليوناني: 150 الف جرعة (1 شحنة).
مصدر : وكالات
رقم : 961440
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