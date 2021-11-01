واردات إيران من لقاح كورونا تجاوزت 146 مليون جرعة

وقال جمالي ارونقي: انه ومع وصول الشحنة الـ 79 للقاحات كورونا الى البلاد فقد بلغ عدد الجرعات من اللقاح 146 مليونا و 246 الفا و 308 جرعات.



وكان العدد الاكبر من الشحنات والجرعات متعلقا بلقاح "سينوفارم" الصيني الذي بلغ 46 شحنة ضمت 129 مليونا و 738 الفا و 498 جرعة.



وكانت الشحنات الاخرى التي تم استيرادها لغاية الان هي كالتالي:



1-سبوتنيك الروسي: 3 ملايين و 313 الفا و 600 جرعة (16 شحنة).



2-استرازينيكا الياباني: 2 مليون و 911 الفا و 810 جرعات (3 شحنات).



3-لقاح كوري جنوبي (سلة كوفاكس): 1 مليون و 700 الف و 800 جرعة (2 شحنة).



4-لقاح ايطالي (سلة كوفاكس): مليون و 452 الف جرعة (1 شحنة).



5-استرازينيكا الروسي: 2 مليون و 385 الفا و 600 جرعة (3 شحنات).



6-استرازينيكا الهولندي: مليون و 442 الف جرعة (1 شحنة).



7-بهارات الهندي: 125 الف جرعة (1 شحنة).



8-استرازينيكا النمساوي: مليون جرعة (3 شحنات).



9-استرازينيكا البولندي: مليون جرعة (1 شحنة).



10-استرازينيكا اليوناني: 150 الف جرعة (1 شحنة).