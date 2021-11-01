وزير الخارجية الإيراني يزور الهند نهاية الشهر الجاري

وفي حوار مع صحيفة هندية ، قال السفير الايراني في نيودلهي: العلاقات بين إيران والهند خلال رئاسة السيد إبراهيم رئيسي على وشك الوصول إلى مستوى اعلى.



واضاف: ان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يعتزم السفر إلى نيودلهي في أواخر نوفمبر لحضور اللجنة الاقتصادية الهندية الإيرانية المشتركة ، مما يبشر بعهد جديد للبلدين.



وقال جكيني: ليست لدينا أية قيود ولا عوائق أمام تطوير علاقاتنا مع الهند ... فقد كانت الهند من اكبر الدول التي تستورد النفط، وكنا أول دولة تصدر النفط إلى الهند بالروبية، وهذا يعني الاعتراف بالروبية كعملة دولية ، بدلاً من استخدام دولار أو عملة أخرى، لقد فعلنا هذا أيضًا لشراء سلع من الهند.