الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 1 تشرين الثاني 2021 ساعة 11:02

بوحبيب: هناك قساوة من السعودية لا نتفهمها

بوحبيب: هناك قساوة من السعودية لا نتفهمها
وقال بوحبيب، في حديث لقناة "الجديد" اللبنانية مساء اليوم الأحد: "لم يعد هناك وجود للخلية التي انتهى أمرها نتيجة فشلها ونحن الآن جميعا على اتصال مع (رئيس الوزراء نجيب) ميقاتي".

وأوضح حسب القناة: "الخلية فشلت لأن الأزمة أصبحت أكبر من الوزارات وأكبر من لبنان بسبب عوامل خارجية وداخلية أيضا وهي لن تجتمع مرة أخرى".

وتابع وزير الخارجية: "هناك قساوة سعودية لا نتفهمها فالمشاكل بين أي دولتين يتم حلها عبر الحوار وما عملنا حوار".

وأكد بوحبيب: "لن نقبل أن تحل أي أزمة على حساب السعودية أو على حساب لبنان ولتتحرك جامعة الدول العربية وتدعو إلى الحوار".

وأعلنت الحكومة السعودية، مساء الجمعة، استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور مع إمهال السفير اللبناني لدى المملكة 48 ساعة للمغادرة، وذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، المتعلقة بتصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، الذي قال في حديث مسجل لبرنامج "برلمان شعب" على قناة "الجزيرة" في معرض رده على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: "شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟.. في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف".

واعتبر قرداحي أن "اليمنيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي"، ليوجه له أحد الحضور سؤالا: "هل تعتبر أن الإمارات والسعودية تعتديان على اليمن؟". ورد: "أكيد فيه اعتداء، ليس لأنهم السعودية أو الإمارات ولكن لأن هناك اعتداء منذ 8 سنوات مستمرا، وما لا تستطيع تنفيذه في عامين أو ثلاثة لن تستطيع تنفيذه في 8 سنوات".

واتخذت الإمارات والبحرين والكويت خطوات مماثلة، ويهدد هذا التوتر الدبلوماسي بتفاقم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان حاليا.

وعلى خلفية هذه الأحداث شكلت الحكومة اللبنانية خلية لحل هذا التوتر، وبعد أول اجتماع لها السبت أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، "حرصه على إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومأسسة هذه العلاقات وترسيخها من خلال توقيع الاتفاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بحيث لا تؤثر عليها المواقف والآراء التي تصدر عن البعض ولا تتسبب في أزمة بين البلدين لا سيما وأن مثل هذا الأمر تكرر أكثر من مرة".
رقم : 961454
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ملف المصالحات.. انفتاح عربي على دمشق من بوابة درعا
ملف المصالحات.. انفتاح عربي على دمشق من بوابة درعا
الأزمة الدبلوماسية بين السعودية ولبنان... الأسباب والأبعاد
الأزمة الدبلوماسية بين السعودية ولبنان... الأسباب والأبعاد
1 تشرين الثاني 2021
حرب إسرائيليّة شعواء على المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ.. الغايات والأهداف؟
حرب إسرائيليّة شعواء على المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ.. الغايات والأهداف؟
1 تشرين الثاني 2021
دوافع الرياض لإرسال إشارات تدعم التطبيع
دوافع الرياض لإرسال إشارات تدعم التطبيع
1 تشرين الثاني 2021
هجمات داعش وخطر الحرب الطائفية في العراق
هجمات داعش وخطر الحرب الطائفية في العراق
1 تشرين الثاني 2021
رئيسي يؤكد ضرورة التخطيط لإعادة فتح المدارس والجامعات الشهر القادم
رئيسي يؤكد ضرورة التخطيط لإعادة فتح المدارس والجامعات الشهر القادم
30 تشرين الأول 2021
السعودية تتجه نحو منحىً تصاعدي ضد لبنان في خلق الأزمات والإستفادة منها
السعودية تتجه نحو منحىً تصاعدي ضد لبنان في خلق الأزمات والإستفادة منها
زهراء احمد- اسلام تايمز 
30 تشرين الأول 2021
ابن سلمان ینهزم في مأرب فينتقم من لبنان!
ابن سلمان ینهزم في مأرب فينتقم من لبنان!
30 تشرين الأول 2021
نظرة على ترسانة صواريخ المقاومة في غزة منذ البداية إلی اليوم
نظرة على ترسانة صواريخ المقاومة في غزة منذ البداية إلی اليوم
30 تشرين الأول 2021
ايران: لا يمكن تبييض وجه الصهيونية القبيح بتخرصات عديمة القيمة
ايران: لا يمكن تبييض وجه الصهيونية القبيح بتخرصات عديمة القيمة
30 تشرين الأول 2021
ما هو سيناريو أنقرة الجديد لإنقاذ الإرهابيين المرتزقة؟
ما هو سيناريو أنقرة الجديد لإنقاذ الإرهابيين المرتزقة؟
30 تشرين الأول 2021
الرئيس رئيسي يزور خوزستان من جديد
الرئيس رئيسي يزور خوزستان من جديد
29 تشرين الأول 2021
خاتمي يصف تحريض دول الجوار ضد ايران بالمؤامرة
خاتمي يصف تحريض دول الجوار ضد ايران بالمؤامرة
29 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هجمات داعش وخطر الحرب الطائفية في العراق
السعودية تتجه نحو منحىً تصاعدي ضد لبنان في خلق الأزمات والإستفادة منها
نظرة على ترسانة صواريخ المقاومة في غزة منذ البداية إلی اليوم
اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان في طهران؛ الأهداف والموضوعات