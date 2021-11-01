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الاثنين 1 تشرين الثاني 2021 ساعة 11:19

ماكرون: رئيس الوزراء الأسترالي 'كذب' في قضية الغواصات

ماكرون: رئيس الوزراء الأسترالي
وعلى هامش اجتماع مجموعة العشرين في روما، سأل صحافي أسترالي ماكرون "هل تعتقدون أن سكوت موريسون كذب عليكم؟"، فردّ الرئيس الفرنسي "أنا لا أعتقد. أنا أعلم ذلك".

وأضاف ماكرون "نحن نتحدث، سنرى ماذا سيفعل.. أنا أكنّ الكثير من الاحترام لبلدكم والكثير من الاحترام والصداقة لشعبكم لكن عندما نكنّ الاحترام يجب أن يكون ذلك من الجهتين وأن يكون أسلوب التصرف وفقا لهذه القيم".

وكانت باريس عبرت عن غضبها بعد قرار أستراليا المفاجئ فسخ العقد من دون إنذار مسبق لشراء 12 غواصة فرنسية ذات دفع تقليدي بقيمة 90 مليار دولار أسترالي (55 مليار يورو).

وأجرى ماكرون الخميس محادثة هاتفية مع موريسون هي الأولى منذ الأزمة التي اندلعت منتصف سبتمبر إثر إعلان الشراكة الجديدة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، بحسب قصر الإليزيه.

وأكد الإليزيه أن رئيس الدولة الفرنسية أشار إلى أنه "يعود الآن إلى الحكومة الأسترالية اقتراح خطوات عملية تجسّد رغبة السلطات الأسترالية العليا بإعادة تحديد أسس علاقتنا الثنائية ومواصلة عمل مشترك في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وخلال الاتصال الهاتفي أشار ماكرون إلى أن "قرار أستراليا الأحادي تقليص الشراكة الإستراتيجية الفرنسية الأسترالية من خلال إنهاء برنامج الغواصات من فئة المحيطات لصالح مشروع آخر، لم يتم توضيحه بعد وكسَرَ علاقة الثقة بين دولتينا" حسب الإليزيه.

من جهته، أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن بالذنب الجمعة، معترفا بتصرف الولايات المتحدة "بشكل أخرق" في قضية الغواصات.
مصدر : وكالات
رقم : 961461
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