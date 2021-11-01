خطيب زادة: على اميركا ان تسلك طريقا وسياسة محترمة في التعامل مع ايران

ولفت خطيب زادة الى عدم وجود اية مفاوضات بين ايران واميركا منوها بالقول : مفاوضاتنا المقبلة ستكون حول عودة اميركا الى الاتفاق بشكل يمكن الاعتماد عليه .



ونوه الى ان اميركا تحاول استغلال قضية عملتها للضغط على الشعب الايراني وتضييق الحظر عليه مشددا بالقول : على اميركا ان تسلكا طريقا وسياسة محترمة في التعامل مع ايران .



اشار المتحدث باسم الخارجية الى تخصيص الكيان الصهيوني 1.5 مليار دولار لتعزيز امكانياته العسكرية لمهاجمة المنشآت النووية الايرانية، قائلا ان الكيان مطلع جيدا على قدرات ايران ونحن لا نساوم ولا نتساهل مع احد حول امننا القومي.

