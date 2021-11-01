الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 1 تشرين الثاني 2021 ساعة 15:31

السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن في منطقة الشرقية

السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن في منطقة الشرقية
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق ما سمته أحد "الجناة" بالمنطقة الشرقية تعزيزا، بعد تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدور أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا.

وزعمت الداخلية في بيان لها اليوم الاثنين: انه "مكي بن كاظم آل عبيد، سعودي الجنسية، أقدم بمشاركة أحد الموقوفين في عمليتي إطلاق نار من سلاح رشاش على رجال الأمن بقصد قتلهم، ومتاجرته وحيازته للأسلحة والتدريب على استخدامها وإطلاق النار منها بقصد الإخلال بالأمن، وارتكابه عددا من جرائم السرقة والسطو، وإتلاف ممتلكات عامة، وترويجه لحبوب الكبتاغون والحشيش المخدر وتعاطيهما، وارتباطه بعدد من المطلوبين في الأنشطة الإرهابية والالتقاء بهم"، حسب البيان.
مصدر : وكالات
رقم : 961492
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ملف المصالحات.. انفتاح عربي على دمشق من بوابة درعا
ملف المصالحات.. انفتاح عربي على دمشق من بوابة درعا
الأزمة الدبلوماسية بين السعودية ولبنان... الأسباب والأبعاد
الأزمة الدبلوماسية بين السعودية ولبنان... الأسباب والأبعاد
1 تشرين الثاني 2021
حرب إسرائيليّة شعواء على المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ.. الغايات والأهداف؟
حرب إسرائيليّة شعواء على المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ.. الغايات والأهداف؟
1 تشرين الثاني 2021
دوافع الرياض لإرسال إشارات تدعم التطبيع
دوافع الرياض لإرسال إشارات تدعم التطبيع
1 تشرين الثاني 2021
هجمات داعش وخطر الحرب الطائفية في العراق
هجمات داعش وخطر الحرب الطائفية في العراق
1 تشرين الثاني 2021
رئيسي يؤكد ضرورة التخطيط لإعادة فتح المدارس والجامعات الشهر القادم
رئيسي يؤكد ضرورة التخطيط لإعادة فتح المدارس والجامعات الشهر القادم
30 تشرين الأول 2021
السعودية تتجه نحو منحىً تصاعدي ضد لبنان في خلق الأزمات والإستفادة منها
السعودية تتجه نحو منحىً تصاعدي ضد لبنان في خلق الأزمات والإستفادة منها
زهراء احمد- اسلام تايمز 
30 تشرين الأول 2021
ابن سلمان ینهزم في مأرب فينتقم من لبنان!
ابن سلمان ینهزم في مأرب فينتقم من لبنان!
30 تشرين الأول 2021
نظرة على ترسانة صواريخ المقاومة في غزة منذ البداية إلی اليوم
نظرة على ترسانة صواريخ المقاومة في غزة منذ البداية إلی اليوم
30 تشرين الأول 2021
ايران: لا يمكن تبييض وجه الصهيونية القبيح بتخرصات عديمة القيمة
ايران: لا يمكن تبييض وجه الصهيونية القبيح بتخرصات عديمة القيمة
30 تشرين الأول 2021
ما هو سيناريو أنقرة الجديد لإنقاذ الإرهابيين المرتزقة؟
ما هو سيناريو أنقرة الجديد لإنقاذ الإرهابيين المرتزقة؟
30 تشرين الأول 2021
الرئيس رئيسي يزور خوزستان من جديد
الرئيس رئيسي يزور خوزستان من جديد
29 تشرين الأول 2021
خاتمي يصف تحريض دول الجوار ضد ايران بالمؤامرة
خاتمي يصف تحريض دول الجوار ضد ايران بالمؤامرة
29 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هجمات داعش وخطر الحرب الطائفية في العراق
السعودية تتجه نحو منحىً تصاعدي ضد لبنان في خلق الأزمات والإستفادة منها
نظرة على ترسانة صواريخ المقاومة في غزة منذ البداية إلی اليوم
اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان في طهران؛ الأهداف والموضوعات