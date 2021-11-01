بكين: على امريكا تصحيح سياستها الخاطئة ضد إيران

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين اليوم (الاثنين) في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن التنفيذ الفعال للاتفاق النووي هو الطريقة الصحيحة الوحيدة لحل قضية البرنامج النووي الإيراني.



ونقلت صحيفة جلوبال تايمز الصينية عن وين بين قوله ردا على سؤال مراسل حول البيان التهديدي الاخير للترويكا الاوروبية ضد البرنامج النووي الايراني : إن "التنفيذ الفعال للاتفاق النووي هو الطريقة الصحيحة الوحيدة لحل قضية البرنامج النووي الإيراني ، والصين تدعم بقوة العودة السريعة للاتفاق النووي الى مساره الصحيح ."



واعربت الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) في بيان في ختام قمة مجموعة العشرين في روما بإيطاليا وضمن اعرابها عن قلقها من برنامج ايران لتخصيب اليورانيوم وقالت إنها لاتتوانى عن اتخاذ اي اجراء لمنع إيران من الحصول على ألسلاح النووي.



وانتقد الدبلوماسي الصيني سياسة الولايات المتحدة تجاه الجمهورية الإسلامية الايرانية ، وقال: "على الولايات المتحدة ، باعتبارها المقصر الرئيسي في الأزمة النووية الحالية في إيران ، أن تصحح تمامًا سياستها الخاطئة المتمثلة في ممارسة " الضغوط القصوى "ضد إيران ، كما يجب على إيران العودة الى التزامها الكامل بتعهداتها في الاتفاق النووي وان تلعب باقي الأطراف الأخرى (4 + 1) دورا بناء في هذا الصدد. "



واكد وين بين ضرورة استئناف مفاوضات فيينا على وجه السرعة لاحياء الاتفاق النووي وقال "تم إحراز تقدم كبير في ست جولات من المفاوضات لإحياء التزامات الاتفاق النووي في النصف الأول من هذا العام ويجب على جميع الأطراف استئناف المحادثات في أقرب وقت ممكن ، والبحث عن حلول مرنة وواقعية للقضايا المتبقية والعمل من أجل إحراز تقدم جديد."



وقال إن "الصين تواصل الحفاظ على علاقات وثيقة مع الأطراف المعنية والمشاركة بشكل بناء في المفاوضات ، وفي الوقت نفسه حماية حقوقها ومصالحها القانونية بحزم".