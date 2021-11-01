السلطات الامنية العراقية تواصل الاطاحة بخلايا 'داعش'

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، "نفذ أبطالُنا واجبهم الأول في مُحافظة الأنبار والتي تمكن فيها رجالُنا الشُجعان من تفكيك خلية لعصابات "داعش" الإرهابيـة مكونة من (6) إرهابيين في الفلوجة والرمادي، حيثُ سابق فيها أشاوس جهاز مُكافحة الإرهاب الزمن لعدم هروب هؤلاء الإرهابيين من قبضة العدالة".



وتابع، "تم إلقاء القبض على إرهابي في قضاء أبو غريب بالعاصمة بغداد".



واشار الى، ان "إن نوعية العمليات المذكورة لجهاز مُكافحة الإرهاب لها أهمية عالية كونها تمنع العناصر الإرهابية المهزومة والجبانة أن يكون لها موطئ قدم في المُدن الآمنة".



كما اعلن رسول في بيان، إنه "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة استخبارات الفرقة الاولى وقوة برية من لوائيي المشاة الاول والرابع ومفرزة من الامن الوطني من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين في مناطق جلولاء وشمال المقدادية بمحافظة ديالى".