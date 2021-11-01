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الاثنين 1 تشرين الثاني 2021 ساعة 20:24

الأزمة السعودية اللبنانية..ودعوة رسمية للحوار

الأزمة السعودية اللبنانية..ودعوة رسمية للحوار
وقال قرداحي في مقابلة متلفزة سُجلت في أغسطس/ آب الماضي وتم بثها في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إن الحوثيين في اليمن "يدافعون عن أنفسهم ضد اعتداءات السعودية والإمارات".

وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب في مقابلة متلفزة، إن لبنان يحاول الاتصال بدول كبيرة ومؤثرة للمساعدة في الحوار مع السعودية.

وأضاف: "هناك قساوة سعودية لا نتفهمها، فالمشاكل بين أي دولتين يتم حلها عبر الحوار، وهذا ما لم يحصل بعد".

ونفى "بو حبيب" مزاعم تثيرها السعودية عن سيطرة  حزب الله على لبنان، بقوله: "حزب الله مكون أساسي في بلادنا، لكنه ليس كل البلد ولا يهيمن عليه".

وفي المقابل عدّ وزير الخارجية السعودية، فيصل بن فرحان، إن "التعامل مع بيروت غير ذي جدوى في ظل مادعاه "هيمنة حزب الله على النظام السياسي اللبناني.. ليست هناك أزمة مع لبنان، بل أزمة في لبنان بسبب هيمنة وكلاء إيران" بحسب زعمه.

ورغم تأكيد الحكومة اللبنانية، أكثر من مرة، أن تصريحات قرداحي لا تعكس موقفها الرسمي، وأنها حريصة على الحفاظ على علاقات طيبة مع بلدان مجلس التعاون الخليجي، لاسيما السعودية لكنّ الاخيرة أصرت على موقفها السلبي تجاه لبنان الى جانب حلفائها الخليجيين المتمثل بسحب السفراء من بيروت ومطالبة السفير اللبناني بمغادرة الرياض في غضون 48 ساعة.

وقبل الازمة السياسية الاخيرة شهدت العاصمة بيروت اطلاق نيران قناصة على متظاهرين في شارع "الطيونة" للتنديد بقرارات القاضي طارق بيطار، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ، أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين .‎‎وفي 25 أكتوبر، أعلنت المحكمة العسكرية اللبنانية، التحقيق مع 68 شخصًا بينهم 18 موقوفًا ، ويواجه المتهمون عدة اتهامات أبرزها "إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، والقتل والتحريض على الاقتتال، وحيازة واستعمال أسلحة حربية غير مرخصة".

وفي هذا السياق وجّه مسؤولون في حزب الله وحركة أمل اتهامات لحزب "القوات اللبنانية" بقيادة سمير جعجع، المتهم بارتكاب عدة جرائم قتل في لبنان والذي كان رهن الاعتقال وأطلق سراحه سياسياً،  بتنفيذ "كمين مسلح" ضد المتظاهرين.

وفي هذا العام ايضا كرّرت السعودية ذات الضغوط السابقة على سعد الحريري المكلف بتشكيل الحكومة حيث لم ينجح في هذه المهمة ماأرغمه على الاستقالة من التكليف عقب نحو 7 أشهر من الفراغ السياسي في لبنان.

وبعيدا عن ملفات السياسة لم تقم السعودية وحليفاتها بأي دور لمساعدة أشقائها اللبنانيين العرب الذين يعانون من أزمات اقتصادية مستفحلة لاسيما في قطاعات الوقود والطاقة رغم امكانياتها الهائلة في هذا المجال وموقعها الجغرافي القريب من لبنان بل تركت شعبه مستمرا في معاناته المؤلمة وفي المقابل أرسلت الجمهورية الاسلامية الايرانية شحنات الوقود على متن عدّة ناقلات الى لبنان لمساعدته في معالجة الازمة وبدلا من إبداء مواقف ايجابية ظاهرية على الاقل استمرت في مواصلة الضغوط الاقتصادية على هذا البلد الصغير عبر الوقوف الى جانب اميركا بحظرها الجائر  ماأسفر عن انهيار عملته الوطنية وارتفاع التضخم بشكل هائل على شعبه الذي يقف في خط المواجهة مع الكيان الصهيوني. 

ولن تكتفي السعودية بمافعلته تجاه لبنان بل تواصل هذا المسار التدخلي كونها تنفذ أجندات أميركية وغربية ترمي للدفع بمشروع التطبيع والتمهيد للكيان الاسرائيلي بالهيمنة على مقدرات المنطقة عبر مواصلة الضغوط على مختلف الحكومات ذات التوجهات الاستقلالية كسوريا ولبنان العراق والمنظمات الثورية في المنطقة كحزب الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق وحركتي حماس والجهاد في غزة وانصار الله في اليمن، ودعم الجماعات الارهابية التي ارتكبت أفظع المجازر، على مدى الاعوام الماضية، خدمة للاهداف الاميركية والصهيونية.

 
رقم : 961530
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