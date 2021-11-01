باقري كني : ايران والصين لديهما موقف مشترك بشان الحظر الامريكي

وفي تغريدة على حسابه بموقع تويتر اليوم، اشار "باقري كني" الى محادثاته الهاتفية التي وصفها "ودية ومثمرة"، مع نائب وزير الخارجية الصيني "ما جاو".



واضاف : انني اعربت في هذا الاتصال، عن تقديري لمواقف بكين الايجابية وتعاملها البناء.



ولفت نائب وزير الخارجية، الى المطالبة خلال هذه المباحثات برفع الحظر عن الاشخاص والمؤسسات الايرانية والاطراف الثالثة، مع تقديم ضمانات بشان عدم تكرار مثل هذا السلوك.



كما نوه الى استمرار المشاورات بين الجانبين (الايراني والصيني) حول مجموعة من القضايا ولاسيما الدولية منها، في المستقبل.