قاليباف: يجب ألا تكون هناك قيود على المساعدات للمناطق المنكوبة بالزلزال

وقال رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف في اجتماع متابعة الاجراءات المتخذه في المناطق المنكوبة بالزلزال في محافظات خوزستان وجهارمحال وبختياري وخراسان الشمالية ظهر اليوم الاثنين : ان لجان شؤون العمران والزراعة والداخلية والمجالس تتابع مهامها في مناطق الزلزال.



وذكر رئيس مجلس الشورى الإسلامي أنه تابع مشاكل المناطق المنكوبة بالزلزال في زرند بمحافظة كرمان ، واضاف: "ان هذه المناطق المنكوبة بالزلزال من حيث الاوضاع الاقتصادية والحرمان هي بحاجة الى المساعدات دون ان تكون هناك قيود عليها ويجب ان نفترض ان المتضررين هناك هم عائلاتنا ويجب على جميع الاجهزة متابعة ذلك."



واشار قاليباف إلى أنه لم يتفقد أي مسؤول المناطق المنكوبة بالزلزال بمحافظة شمال خراسان ، وهذا الموضوع أدى إلى احتجاج الناس على ممثليهم ، وتغير الأمر ، وتابع ان الشخص الوحيد الذي ذهب إلى المناطق المنكوبة بالزلزال في شمال خراسان هو رئيس مؤسسة الإسكان ، وبعد حضوره تغير مسار العمل ، ومن هنا فإن وجود المسؤولين فعال والرأي العام يهتم بذلك".



كما شدد على أن الزلزال وقع في مناطق محرومة مثل بازفت وإنديكا والأجزاء الأكثر حرمانا من زاغروس ، وشدد على أن توفير الأعتمادات المتعلقة بهذه القضية يجب متابعتها بجدية من قبل رؤساء لجنتي العمران والزراعة .