الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 1 تشرين الثاني 2021 ساعة 21:03

قاليباف: يجب ألا تكون هناك قيود على المساعدات للمناطق المنكوبة بالزلزال

قاليباف: يجب ألا تكون هناك قيود على المساعدات للمناطق المنكوبة بالزلزال
وقال رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف في اجتماع  متابعة الاجراءات المتخذه في المناطق المنكوبة بالزلزال في محافظات خوزستان وجهارمحال وبختياري وخراسان الشمالية ظهر اليوم الاثنين : ان لجان شؤون العمران والزراعة والداخلية والمجالس تتابع مهامها في مناطق الزلزال.

وذكر رئيس مجلس الشورى الإسلامي أنه تابع مشاكل المناطق المنكوبة بالزلزال في زرند بمحافظة كرمان ، واضاف: "ان هذه المناطق المنكوبة بالزلزال من حيث الاوضاع الاقتصادية والحرمان هي بحاجة الى المساعدات دون ان تكون هناك قيود عليها ويجب ان نفترض ان المتضررين هناك هم عائلاتنا ويجب على جميع الاجهزة متابعة ذلك."

واشار قاليباف إلى أنه لم يتفقد أي مسؤول المناطق المنكوبة بالزلزال بمحافظة شمال خراسان ، وهذا الموضوع أدى إلى احتجاج الناس على ممثليهم ، وتغير الأمر ، وتابع ان الشخص الوحيد الذي ذهب إلى المناطق المنكوبة بالزلزال في شمال خراسان هو رئيس مؤسسة الإسكان ، وبعد حضوره تغير مسار العمل ، ومن هنا فإن وجود المسؤولين فعال والرأي العام يهتم بذلك".

كما شدد على أن الزلزال وقع في مناطق محرومة مثل بازفت وإنديكا والأجزاء الأكثر حرمانا من زاغروس ، وشدد على أن توفير الأعتمادات المتعلقة بهذه القضية يجب متابعتها بجدية من قبل رؤساء لجنتي العمران والزراعة .
رقم : 961539
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ملف المصالحات.. انفتاح عربي على دمشق من بوابة درعا
ملف المصالحات.. انفتاح عربي على دمشق من بوابة درعا
الأزمة الدبلوماسية بين السعودية ولبنان... الأسباب والأبعاد
الأزمة الدبلوماسية بين السعودية ولبنان... الأسباب والأبعاد
1 تشرين الثاني 2021
حرب إسرائيليّة شعواء على المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ.. الغايات والأهداف؟
حرب إسرائيليّة شعواء على المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ.. الغايات والأهداف؟
1 تشرين الثاني 2021
دوافع الرياض لإرسال إشارات تدعم التطبيع
دوافع الرياض لإرسال إشارات تدعم التطبيع
1 تشرين الثاني 2021
هجمات داعش وخطر الحرب الطائفية في العراق
هجمات داعش وخطر الحرب الطائفية في العراق
1 تشرين الثاني 2021
رئيسي يؤكد ضرورة التخطيط لإعادة فتح المدارس والجامعات الشهر القادم
رئيسي يؤكد ضرورة التخطيط لإعادة فتح المدارس والجامعات الشهر القادم
30 تشرين الأول 2021
السعودية تتجه نحو منحىً تصاعدي ضد لبنان في خلق الأزمات والإستفادة منها
السعودية تتجه نحو منحىً تصاعدي ضد لبنان في خلق الأزمات والإستفادة منها
زهراء احمد- اسلام تايمز 
30 تشرين الأول 2021
ابن سلمان ینهزم في مأرب فينتقم من لبنان!
ابن سلمان ینهزم في مأرب فينتقم من لبنان!
30 تشرين الأول 2021
نظرة على ترسانة صواريخ المقاومة في غزة منذ البداية إلی اليوم
نظرة على ترسانة صواريخ المقاومة في غزة منذ البداية إلی اليوم
30 تشرين الأول 2021
ايران: لا يمكن تبييض وجه الصهيونية القبيح بتخرصات عديمة القيمة
ايران: لا يمكن تبييض وجه الصهيونية القبيح بتخرصات عديمة القيمة
30 تشرين الأول 2021
ما هو سيناريو أنقرة الجديد لإنقاذ الإرهابيين المرتزقة؟
ما هو سيناريو أنقرة الجديد لإنقاذ الإرهابيين المرتزقة؟
30 تشرين الأول 2021
الرئيس رئيسي يزور خوزستان من جديد
الرئيس رئيسي يزور خوزستان من جديد
29 تشرين الأول 2021
خاتمي يصف تحريض دول الجوار ضد ايران بالمؤامرة
خاتمي يصف تحريض دول الجوار ضد ايران بالمؤامرة
29 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هجمات داعش وخطر الحرب الطائفية في العراق
السعودية تتجه نحو منحىً تصاعدي ضد لبنان في خلق الأزمات والإستفادة منها
نظرة على ترسانة صواريخ المقاومة في غزة منذ البداية إلی اليوم
اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان في طهران؛ الأهداف والموضوعات