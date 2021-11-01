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الاثنين 1 تشرين الثاني 2021 ساعة 21:05
خلال اللقاء مع المبعوث الاممي الخاص الى اليمن؛

مساعد وزير الخارجية : الشعب اليمني هو المقرر الوحيد لمصير بلاده

مساعد وزير الخارجية : الشعب اليمني هو المقرر الوحيد لمصير بلاده
وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان تصريحات "خاجي" هذه جاءت خلال مباحثاته اليوم الاثنين، مع مبعوث الامين العام للامم المتحدة الخاص بالشان اليمني "هانس غراند بيرغ"،؛ والتي تناولت الجوانب المتخلفة للازمة الراهنة في اليمن واخر التطورات على هذا الصعيد.

وفي معرض تقييمه لاداء المنظمة الاممية لحل الازمة اليمنية، اكد نائب وزير الخارجية ان فقدان الثقة يشكل الحلقة المفقودة في سياق الدفع بعجلة المفاوضات نحو الامام؛ داعيا الى اتخاذ خطوات عملانية ولاسيما فيما يخص القضايا الانسانية لبناء الثقة من جديد.

ونوّه خاجي باستعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية، لدعم كافة الجهود العادلة من جانب الامم المتحدة لحل الازمة في اليمن.

بدوره، اكد المبعوث الاممي، ان الشعب اليمني هو الوحيد الذي ينبغي ان يحدد مصير بلاده؛ لافتا الى اهمية دور بلدان المنطقة بما فيها ايران لدعم عملية السلام في هذا البلد.

وصرح "غراند بيرغ" خلال اللقاء مع مساعد وزير الخارجية الايراني، انه يقوم حاليا بتقييم الرؤى وهواجس التيارت اليمنية المختلفة، "مع التركيز على الاولويات قصيرة المدى لكن وفق الاهداف المستقبلية".
رقم : 961540
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