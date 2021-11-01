الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 1 تشرين الثاني 2021 ساعة 21:45

اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة في عدن

اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة في عدن
وذكرت مصادر محلية أن الاشتباكات بين مليشيا “الانتقالي”، داخل معسكر خفر السواحل في حيي النصر والعريش بمنطقة خور مكسر، بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، دون الكشف عن الخسائر.

وأفادت المصادر أن المواجهات وأصوات الانفجارات أثارت الرعب بين أهالي المنطقة، لافتة إلى أن المليشيا نشرت العشرات من عناصرها في شوارع المنطقة، ونصبت نقاط تفتيش للسيارات في جولة العريش.

من جهة أخرى اندلعت مواجهات عنيفة في وقت سابق من اليوم الأثنين بين عناصر من مليشيا “الانتقالي” في منطقة بئر فضل، بسبب التنازع على قطعة أرض.

يأتي ذلك بعد أن شهدت منطقة كريتر مطلع أكتوبر المنصرم، مواجهات بين مليشيا “الانتقالي”، وعناصر القيادي المنشق من المليشيا إمام النوبي المدعوم من السفير السعودي في عدن محمد آل جابر، خلفت العشرات من القتلى والجرحى، بينهم مدنيين، وخسائر فادحة في منازل وسيارات المواطنين.
مصدر : وكالات
رقم : 961547
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ملف المصالحات.. انفتاح عربي على دمشق من بوابة درعا
ملف المصالحات.. انفتاح عربي على دمشق من بوابة درعا
الأزمة الدبلوماسية بين السعودية ولبنان... الأسباب والأبعاد
الأزمة الدبلوماسية بين السعودية ولبنان... الأسباب والأبعاد
1 تشرين الثاني 2021
حرب إسرائيليّة شعواء على المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ.. الغايات والأهداف؟
حرب إسرائيليّة شعواء على المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ.. الغايات والأهداف؟
1 تشرين الثاني 2021
دوافع الرياض لإرسال إشارات تدعم التطبيع
دوافع الرياض لإرسال إشارات تدعم التطبيع
1 تشرين الثاني 2021
هجمات داعش وخطر الحرب الطائفية في العراق
هجمات داعش وخطر الحرب الطائفية في العراق
1 تشرين الثاني 2021
رئيسي يؤكد ضرورة التخطيط لإعادة فتح المدارس والجامعات الشهر القادم
رئيسي يؤكد ضرورة التخطيط لإعادة فتح المدارس والجامعات الشهر القادم
30 تشرين الأول 2021
السعودية تتجه نحو منحىً تصاعدي ضد لبنان في خلق الأزمات والإستفادة منها
السعودية تتجه نحو منحىً تصاعدي ضد لبنان في خلق الأزمات والإستفادة منها
زهراء احمد- اسلام تايمز 
30 تشرين الأول 2021
ابن سلمان ینهزم في مأرب فينتقم من لبنان!
ابن سلمان ینهزم في مأرب فينتقم من لبنان!
30 تشرين الأول 2021
نظرة على ترسانة صواريخ المقاومة في غزة منذ البداية إلی اليوم
نظرة على ترسانة صواريخ المقاومة في غزة منذ البداية إلی اليوم
30 تشرين الأول 2021
ايران: لا يمكن تبييض وجه الصهيونية القبيح بتخرصات عديمة القيمة
ايران: لا يمكن تبييض وجه الصهيونية القبيح بتخرصات عديمة القيمة
30 تشرين الأول 2021
ما هو سيناريو أنقرة الجديد لإنقاذ الإرهابيين المرتزقة؟
ما هو سيناريو أنقرة الجديد لإنقاذ الإرهابيين المرتزقة؟
30 تشرين الأول 2021
الرئيس رئيسي يزور خوزستان من جديد
الرئيس رئيسي يزور خوزستان من جديد
29 تشرين الأول 2021
خاتمي يصف تحريض دول الجوار ضد ايران بالمؤامرة
خاتمي يصف تحريض دول الجوار ضد ايران بالمؤامرة
29 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هجمات داعش وخطر الحرب الطائفية في العراق
السعودية تتجه نحو منحىً تصاعدي ضد لبنان في خلق الأزمات والإستفادة منها
نظرة على ترسانة صواريخ المقاومة في غزة منذ البداية إلی اليوم
اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان في طهران؛ الأهداف والموضوعات