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الاثنين 1 تشرين الثاني 2021 ساعة 23:13

السيسي: ضرورة منح القارة الأفريقية معاملة خاصة

السيسي: ضرورة منح القارة الأفريقية معاملة خاصة
وأوضح السيسي، في كلمته خلال قمة المناخ في مدينة غلاسكو الإسكتلندية، اليوم الاثنين، "تدعو مصر إلى ضرورة منح القارة الإفريقية معاملة خاصة في إطار تنفيذ اتفاق باريس، بالنظر لحجم التحديات الذي تواجهه"، مضيفا،" تواجه القارة الإفريقية التبعات الأكثر سلبية للظاهرة (التغير المناخي)".

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس السيسي، "تمثل مصادر الطاقة المتجددة اليوم نحو 20% من مزيج الطاقة في مصر"، موضحا أن الدولة تعمل على التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال التوسع في شبكات المترو وتجهيز البنية التحتية اللازمة وإنشاء المدن الذكية والمستدامة".
وانطلقت في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، أمس الأحد، أعمال الدورة 26 لمؤتمر الأطراف المنخرطة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في باريس عام 2015.

وتأتي القمة وسط تحديات غير مسبوقة لتغير المناخ ظهرت في الكوارث الطبيعية التي عصفت بمناطق عدة حول العالم في وقت سابق من 2021.
وتناقش القمة موضوع التدفقات المالية العامة والخاصة لتمويل مكافحة تغير المناخ وخطط تسريع التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة.

كما ستسلط مناقشات القادة الضوء على دور الشباب الحاسم في تمكين الجمهور والتعليم في العمل المناخي.

ويشهد يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني بداية طرح الحلول العملية اللازمة للتكيف مع تأثيرات المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار.

أما في يوم 10 نوفمبر، تناقش القمة التحول العالمي إلى تحقيق الاعتماد على وسائل مواصلات بصفر انبعاثات ملوثة للبيئة.
مصدر : وكالات
رقم : 961567
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