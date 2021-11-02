تسجيل 10 وفيات و262 إصابة جديدة بكورونا في سوريا

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 43666 شفيت منها 26468 وتوفيت 2576حالة.



وسجلت أول إصابة بالفيروس في سوريا في الثاني والعشرين من آذار من العام الماضي وأول وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.



وتوزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الإثنين 1 تشرين الثاني 2021 في سوريا:



الإصابات:



٤٦ في حلب



٤٣ في دمشق



٤٠ في حمص



٣٥ في طرطوس



٣٠ في اللاذقية



٢٩ في درعا



٢٢ في ريف دمشق



٧ في حماة



٥ في القنيطرة



٣ في السويداء



٢ في الحسكة



الشفاء:



٢٧ في اللاذقية



٢٥ في حلب



٢٤ في دمشق



٣ في السويداء



٣ في درعا



٢ في طرطوس



٢ في ريف دمشق



٢ في حمص



٢ في حماة



٢ في الحسكة



٢ في دير الزور



١ في القنيطرة



الوفاة:



٣ في دمشق



٢ في اللاذقية



٢ في حلب



١ في حماة



١ في حمص



١ في السويداء