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الثلاثاء 2 تشرين الثاني 2021 ساعة 10:17

وزير الدفاع الكويتي: قرار التحاق النساء بالجيش لا رجعة فيه

وزير الدفاع الكويتي: قرار التحاق النساء بالجيش لا رجعة فيه
وأضاف وزير الدفاع "هذا ما عرف عن المؤسسة العسكرية، وهو ما يسرى على قرار السماح للمرأة الكويتية بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية، الذي يصب في صالح تطوير قدرات الجيش الكويتي، كما هو الحال في باقي مؤسسات السلك العسكري في الحرس الوطني والشرطة".

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم أعلن اليوم تسلمه طلبين لاستجوابين، مقدمين من النائب حمدان العازمي أحدهما موجه إلى وزير الدفاع.

وكان الجيش الكويتي أعلن في 12 أكتوبر الماضي، فتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بالجيش والعمل العسكري، وذلك بعد سنوات من التحاقهن بسلك الشرطة والحرس الوطني والقضاء ودخولهن البرلمان والحكومة، ما أثار ردود فعل متباينة، إذ عبر عدد من النواب عن رفضهم للقرار بحجة أنه يهدد العائلة الكويتية.

ومن المقرر بحسب وزارة الدفاع أن يفتح باب التسجيل أمام النساء الكويتيات للالتحاق بالجيش الكويتي نهاية ديسمبر المقبل، على أن يقتصر عملهن في التخصصات الطبية والطبية المساعدة والتخصصات الفنية.
مصدر : وكالات
رقم : 961610
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