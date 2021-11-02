أسير فلسطيني ينتصر على السجّان ويعلق إضرابه عن الطعام

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن الأسير شادي أبو عكر من مخيم عايدة شمال بيت لحم، علق إضرابه عن الطعام، بعد اتفاق مع ضابط المخابرات "الإسرائيلي" على تثبيت اعتقاله لـ6 أشهر، بعد إضراب عن الطعام استمر لـ70 يومًا، حيث سيفرج عنه في نيسان المقبل.



وفي 24 من أكتوبر الماضي قررت محكمة الاحتلال في عوفر، تثبيت أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق أبو عكر، لستة أشهر.



ويرقد أبو عكر في سجن "عيادة الرملة"، ونقلته إدارة السّجن إلى المستشفيات، وأعادته إلى السّجن، مع كل تدهور يطرأ على حالته، علما أنه أصبح يعاني من مشاكل في النظر، وتقيؤ، وضعف جسدي، وبطء في الكلام والحركة، وكذلك من أوجاع في أنحاء الجسد.



يشار إلى أن الأسير أبو عكر (37 عاماً)، من مخيم عايدة في بيت لحم، أسير سابق، أعاد الاحتلال اعتقاله في تشرين الأول 2020، وهو متزوج وأب لطفلين، وأمضى سابقاً عشر سنوات متواصلة، وأفرج عنه عام 2012، ولاحقاً أعاد الاحتلال اعتقاله ثلاث مرات إداريّا (بلا تهمة).



ويواصل ستة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، وهم: كايد الفسفوس منذ 110 أيام، ومقداد القواسمة منذ 104 أيام، وعلاء الأعرج منذ 86 يوماً، وهشام أبو هواش منذ 77 يوماً، وعياد الهريمي منذ 41 يوماً، ولؤي الأشقر منذ 22 يوماً.