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الثلاثاء 2 تشرين الثاني 2021 ساعة 11:38

روسيا بصدد تزويد الصين والهند بأنظمة صواريخ اس-500

روسيا بصدد تزويد الصين والهند بأنظمة صواريخ اس-500
وقال شوغاييف، إنه "عندما يتم تسليم هذا النظام إلى القوات المسلحة الروسية بالحجم المطلوب، سيكون من الممكن أيضاً توريده للتصدير. نحن نعتبر الهند، وكذلك الصين، وجميع الدول التي لدينا معها علاقة طويلة الأمد، شريك وعلاقات يمكن التنبؤ بها، بصفتنا المالكين المستقبليين لهذا النظام الجديد".

وأضاف أن "الخدمة الفيدرالية ستنظر في الطلبات المحتملة على أساس كل حالة على حدة".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أنه بعد الانتهاء من دورة الاختبار الكاملة، من المقرر تسليم أول نظام إس-500 إلى رابطة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي بالقرب من موسكو.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، أنه من المقرر تسليم نموذج الإنتاج الأول من إس-500 إلى الجيش قريباً.
مصدر : وكالات
رقم : 961624
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