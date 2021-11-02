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الثلاثاء 2 تشرين الثاني 2021 ساعة 12:04
انطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة المطلوبين في البصرة
ونقلت مصادر صحفية عن عن قيادة عمليات البصرة قولها إن "عمليات أمنية واسعة انطلقت ضمن مناطق أبو صخير شمال محافظة البصرة".
ولفتت إلى أن"النتائج الأولية تؤكد إلقاء القبض على مطلوبين للقضاء وفق مواد جنائية مختلفة ومصادرة أسلحة غير مرخصة".
مصدر :
وكالات
رقم :
961627
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