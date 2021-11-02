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الثلاثاء 2 تشرين الثاني 2021 ساعة 12:58

مواجهات واعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة والقدس

مواجهات واعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة والقدس
ففي بيت لحم، أصيب شابان برصاص الاحتلال أحدهما في القدم وآخر بالركبة، خلال المواجهات التي اندلعت في مخيم الدهيشة جنوب شرق المدينة.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الشاب صقر رقبان بعد مداهمة منزل عائلته في المخيم.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم خزيمية من مخيم قباطية جنوب المدينة.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية برقة شمال غرب نابلس، واعتقلت الشابين وديع محمد عوايص دغلس ومعتز مهند دغلس بعد مداهمة منازل ذويهما وتفتيشها.

وشنت قوات الاحتلال في قلقيلية حملة اعتقالات طالت كل من: حمودة مصلح نزال، وسليم السهم، وحمزة صايل طه نزال، ومؤمن عباده نزال، وإيهاب أبو حامد، كما وتمت مداهمة منزل نضال عبد الرؤوف.

وخلال اقتحامها للمدينة، اندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين الذين تمكنوا من إصابة آلية عسكرية بزجاجة حارقة.

وفي قلقيلية أيضا، اعتقلت قوات الاحتلال شابين أثناء مرورهما عن حاجز "الياهو" جنوب شرق المدينة.

وفي مدينة رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الشابين خليل شريتح ومحمد رباح حنون من قرية المزرعة الغربية شمالا.

كما أصيب أحد جنود الاحتلال في مدينة القدس المحتلة بجروح في وجهه جراء رشقه بالحجارة شرقي المدينة.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، عمليات اعتقال واقتحامات، يتخللها عمليات تخريب المنازل وإرهاب الساكنين الآمنين في منازلهم.
مصدر : وكالات
رقم : 961637
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