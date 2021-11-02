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الثلاثاء 2 تشرين الثاني 2021 ساعة 13:00

أول تعليق لــ"حمدوك" على عودة الحكومة السودانية وحل الأزمة الحالية

أول تعليق لــ"حمدوك" على عودة الحكومة السودانية وحل الأزمة الحالية
جاءت تصريحات حمدوك خلال لقائه مساء الإثنين بمقر إقامته الجبرية في الخرطوم، بسفراء دول الترويكا "الولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج" المعتمدين لدى السودان، بحسب بيان صادر عن وزارة الإعلام على موقع "فيسبوك".

وشدد حمدوك على أنه لن يكون طرفا في أي ترتيبات وفقا للقرارات الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر الماضي، ويجب إعادة الوضع إلى ما كان عليه في 24 أكتوبر، بحسب البيان.

وقال البيان "عبّر حمدوك خلال اللقاء عن شكره لدول الترويكا على استمرار دعمهم لشعب السودان واعترافها بشرعية الحكومة الانتقالية، ووصفها للقرارات غير الدستورية الصادرة عن قائد الجيش بالانقلاب كوصف صحيح".

من جانبهم، أبلغ السفراء، حمدوك بوصول المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى الخرطوم اليوم الثلاثاء، لمواصلة جهود نزع فتيل الأزمة.

كان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أعلن، يوم الاثنين الماضي، فرض حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين؛ متهمًا المكون المدني في السلطة بـ "التآمر والتحريض على الجيش".
 
مصدر : وكالات
رقم : 961638
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