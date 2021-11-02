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الثلاثاء 2 تشرين الثاني 2021 ساعة 13:11

الأمم المتحدة: بوادر حل للأزمة في السودان قد تظهر قريبا

الأمم المتحدة: بوادر حل للأزمة في السودان قد تظهر قريبا
وقال المبعوث الأممي الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس إن "عددا من الأطراف يجرون حاليا مساعي وساطة متعددة في الخرطوم".

وخلال حديث للصحفيين في نيويورك عبر الاتصال بالفيديو من السودان أشار بيرتيس إلى أن الأمم المتحدة تدعم "اثنتين من تلك المساعي" وأنها تقترح مبادرات وأفكارا وتنسق مع بعض الوسطاء.

وأوضح أنه "يجري طرح حزم أكبر (من الإجراءات) للتفاوض" وأن الوسطاء يأملون في إمكانية ظهور ملامح إحداها، في غضون اليومين القادمين".

وأكد المبعوث الأممي أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لا يزال قيد الإقامة الجبرية في مقر إقامته، وقال إنه لا يستطيع الحديث عن مطالب أو شروط أو مواقف حمدوك، وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتنقل الوسطاء بين الاثنين.

وذكرت وكالة "رويترز" أن ثمة سياسيين يشاركون في جهود الوساطة، قالوا إن الحل الوسط الرئيس المطروح للنقاش هو اقتراح بمنح حمدوك سلطات تنفيذية كاملة وتعيين حكومة تكنوقراط.

ونقلت الوكالة عن مصادر أن "الاقتراح الذي جرى تقديمه إلى جميع الأطراف يدعو إلى إلغاء مجلس السيادة الخاص بتقاسم السلطة والمؤلف من 14 عضوا وتعيين مجلس شرفي من ثلاثة أشخاص".

يذكر أن البرهان أطاح بحكومة حمدوك قبل نحو أسبوع وألقى القبض على سياسيين بارزين.
مصدر : وكالات
رقم : 961642
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