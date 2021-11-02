104 على وعد بلفور المشؤوم.. والمقاومة مستمرة

وجاء الإعلان على شكل رسالة موجهة من قبل وزير خارجية بريطانيا آنذاك (آرثر جيمس بلفور)، في حكومة ديفيد لويد جورج إلى (اللورد روتشيلد، أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية)، وذلك بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات دارت بين الحكومة البريطانية من جهة، واليهود البريطانيين و(المنظمة الصهيونية العالمية) من جهة أخرى.



وتحل الذكرى الأليمة، هذا العام على وقع اتساع رقعة التطبيع العربي، مع دولة الاحتلال، من خلال إبرام المزيد من الاتفاقيات لا تهدف فقط لإهمال القضية الفلسطينية فحسب، بل أيضا إلى ممارسة المزيد على الفلسطينيين لتقديم تنازلات لصالح الاحتلال، الذي بدوره يستغل التطبيع العربي، لتحسين صورته أمام العالم.



وفي الضفة الغربية، لا تزال آلة الحرب الإسرائيلية، مستمرة في توسعة الاستيطان، ونهب الأراضي وإنشاء وحدات استيطانية جديدة، بالإضافة إلى إقرارها خططا من أجل طرد سكان حي الشيح جراح، من مساكنهم وتسليمها للمستوطنين، وهي مساكن أقاموا بها منذ حلول النكبة، حين تركوا مساكن في أحد قرى القدس المحتلة، التي احتلتها العصابات الصهيونية قبل 73 عاما، ضمن مخطط استيطاني خطير يهدف إلى ترحيل السكان مرة أخرى.



ورفضًا لهذا الوعد، وبسبب التخاذل الدولي في نصرة الفلسطينيين، لجأ الفلسطينيون إلى محاكمهم لإدانة هذا الوعد، فقضت محكمة بداية نابلس، شمال الضفة الغربية، في فبراير الماضي، ببطلان “وعد بلفور”، وأكدت أنه ينتهك القواعد القطعية للقانون الدولي، وقد صدر القرار في جلسة النطق بالحكم، في القضية التي رفعتها عدة جهات ضد بريطانيا، بشأن الآثار الناجمة عن “تصريح بلفور”، والانتهاكات التي ارتكبتها بريطانيا فترة احتلالها وانتدابها لفلسطين.



وقدم محامون فلسطينيون دعوى قضائية في محكمة بداية بمدينة نابلس، نيابة عن التجمع الوطني للمستقلين، والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، ونقابة الصحافيين الفلسطينيين، ضد حكومة بريطانيا التي يحملونها مسؤولية "وعد بلفور".



وفي سياق متصل جدد نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، هشام أبو محفوظ، مطالبة الحكومة البريطانية بالاعتذار عن تصريح بلفور، ودفع التعويضات وتحمل مسؤولياتها عن مأساة الشعب الفلسطيني على المستويات كافة، وعن جميع النكبات التي حلت بالشعب الفلسطيني منذ عام 1948.



وأضاف في بيان، بمناسبة مرور 104 سنوات على تصريح بلفور: "رغم مرور أكثر من قرن على تصريح بلفور المشؤوم، وما نتج عنه من جرائم ونتائج كارثية، لا يزال صوت الفلسطيني عاليا مطالبا بحقه في العودة إلى قراه ومدنه التي هجر منها عام 1948".



وأكد أبو محفوظ أن الشعب الفلسطيني متمسك بحق العودة، وأن هذا الحق لا يسقط بالتقادم، وأن مشاريع تصفية القضية الفلسطينية أفشلها نضال الشعب الفلسطيني المتواصل وتصديه للاعتداءات الإسرائيلية كما حدث في انتصار معركة سيف القدس.



ودعا نائب الأمين العام للمؤتمر، الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، إلى تجديد الرفض لهذا التصريح وما نتج عنه والتأكيد على حق العودة، والعمل على مواجهة المشروع الصهيوني والتضييق على الكيان المحتل، عبر مواصلة مسيرة الصمود والتحدي.



وتابع: "كما نستذكر القدس المحتلة وما تتعرض له من تهويد واعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، هذه الجرائم الإسرائيلية تكذب ادعاءات تصريح بلفور بأنه يضمن حرية العبادة وحماية الأماكن المقدسة".



كما دعا أبو محفوظ شعوب العالم الحر والدول والحكومات والمؤسسات الداعمة للحق الفلسطيني إلى مزيد من التفاعل مع فلسطين وفضح ممارسات الاحتلال والضغط على داعميه.



وبدورها أكدت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء، في الذكرى الـ104 لوعد بلفور المشؤوم ان تمسك الشعب الفلسطيني بحقه المشروع كاملاً، وفي استرداد أرضه، ثابت لا يمكن أن تغيره كل الوعود ولا كل المواثيق والمعاهدات، فالحق لا يسقط بالتقادم مهما تعاقبت الأجيال ومهما طوى الزمان من العقود.



وشددت خلال بيان لها ان المقاومة بكل أشكالها واستمرار مواجهة المحتل، حق مشروع لشعبنا، وهي الضامن لاستعادة الأرض وتحرير القدس ومسجدها الأقصى وكافة المقدسات، واستعادة فلسطين من بحرها إلى نهرها.



واعتبرت الحركة ان صمت ما يسمى بالمجتمع الدولي، وفتح بعض الأنظمة العربية باب التطبيع مع العدو على مصراعيه، لا يقل خطورة عن تصريح بلفور المشؤوم، إن لم يكن التطبيع ضربة أكثر تنكيلا بالشعب الفلسطيني الذي عانى ويعاني أشد الويلات تحت احتلال إرهابي واستعماري مجرم.