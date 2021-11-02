وزير الدفاع الايراني: كسرنا الكثير من قيود الحظر في المجال الدفاعي

وخلال اجتماعه باعضاء لجنة الامن القومي والسياسية الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي، اليوم الثلاثاء، قال العميد آشتياني: لله الحمد ان التعاون بين وزارة الدفاع ومجلس الشورى الاسلامي قد توسع في مختلف الابعاد ونظرا لاهتمام النواب المحترمين خاصة اعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي بمسالة الامن والتنمية والمستديمة فان التعاون بين الوزارة والمجلس يمضي بصورة جيدة.



واكد انه وفي ظل تدابير القائد العام للقوات المسلحة وجهود خبراء الصناعة الدفاعية في البلاد فقد تم كسر الكثير من قيود الحظر في المجال الدفاعي واضاف: في ظل الاعتماد على الامكانيات الوطنية فقد تمكنا من انتاج القدرة الا ان الضرورة لتعزيز قدرات ايران في جميع القطاعات هي التنمية المتناسبة والاهتمام بجميع عناصر تحقيق الوثبة الاقتصادية ونحن على استعداد لتزويد مختلف القطاعات في البلاد بطاقات المعرفة الدفاعية.



واعتبر ان لوزارة الدفاع كرصيد وطني دورا حاسما في الارتقاء بالقدرات الدفاعية للقوات المسلحة وقدراتها الرادعة وقال: ان استراتيجية وزارة الدفاع هي التعاون الشامل مع مجلس الشورى الاسلامي.