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الثلاثاء 2 تشرين الثاني 2021 ساعة 15:29

إسبانيا تؤكد استعداد الجزائر تزويدها بما تحتاجه من الغاز

إسبانيا تؤكد استعداد الجزائر تزويدها بما تحتاجه من الغاز
ولفتت في تصريح، نقلته وكالة "رويترز" أن إسبانيا لديها احتياطات مضمونة تعادل 43 يوما من استهلاك الغاز الطبيعي.

وكانت وكالة "رويترز"، قد كشفت في وقت سابق، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الجزائر ستتوقف عن توريد الغاز الطبيعي إلى المغرب من خلال خط الأنابيب المغربي-الأوروبي بدءا من أول نوفمبر 2021.

وأوضحت المصادر أن "الجزائر ستواصل إمداد إسبانيا بالغاز من خلال خط الأنابيب ميدغاز تحت البحر، الذي تبلغ طاقته السنوية ثمانية مليارات متر مكعب، ولا يمر عبر المغرب".

وأتت هذه الخطوة، إثر الأزمة المتصاعدة بين الجزائر والمغرب، فقد لمحت الجزائر إلى إمكانية وقف ما تضخه من غاز طبيعي لإسبانيا والبرتغال عبر خط أنابيب يمر عبر الأراضي المغربية وتستفيد منه الرباط.
مصدر : وكالات
رقم : 961665
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