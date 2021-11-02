اللواء رسول يعلن صدور توجيهات لتعزيز الأمن في ديالى

وقال اللواء يحيى رسول: إن"هناك من يعتاش على الطائفية، وحاول أن يستغل الأحداث ،وأفعاله لن تنطلي على الشعب العراقي ،وستكون هناك ملاحقة وحساب عسير لكل الأصوات المحرضة على الطائفية".



وأضاف أن "هناك توجيهات عدة صدرت لفرض الأمن وتطبيق القانون في محافظة ديالى من بينها ارسال تعزيزات عسكرية ،وكذلك تشديد الملاحقة على المطلوبين ،وتنفيذ عمليات أمنية ضد بقايا داعش واتباع ستراتيجية استخبارية جديدة".



وأشاد الناطق باسم القائد العام بالدور الكبير الذي تقوم العشائر العربية في دعم الاستقرار والإجراءات التي تتخذها القوات الأمنية بحق من يحاول إثارة النعرات وفبركة الأفلام الفيديوية وإعادة نشر القديم منها".



وشنت عصابات داعش الإرهابية، الأسبوع الماضي، هجوماً إرهابياً على قرية الرشاد في ناحية المقدادية بمحافظة ديالى، أسفر عن استشهاد 11 مدنياً وجرح 6 آخرين.



وأصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عدداً من التوجيهات إلى القادة الأمنيين والعسكريين في ديالى، فيما طالب جميع الجهات بعدم استغلال مأساة المواطنين لأجل تحقيق أمور بعينها.