الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 2 تشرين الثاني 2021 ساعة 17:38

قرار التسوية بحي الشيخ جراح مرفوض فصائلياً ورسمياً

قرار التسوية بحي الشيخ جراح مرفوض فصائلياً ورسمياً
وقال عارف حماد:"فور الانتهاء من الاجتماع سيتم إطلاع الإعلام بما تم الاتفاق عليه، وخاصةً بشأن مقترح التسوية الذي يجب أن يتم تسليم قراره للمحكمة العليا "الإسرائيلية".

ورفض عارف، الحديث بشأن موافقة 7 عائلات التسوية، معتبراً أن القرار لايزال البحث.

ويُشار إلى أن أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة ومحاميهم لم يحسموا موقفهم بعد بشأن المقترح الجديد الذي قدمته محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا، مساء الإثنين الماضي، بشأن تسوية قضية إخلاء الأهالي من منازلهم في الحي لصالح المستوطنين.

ويشير هذا المقترح إلى اعتبار الأهالي مستأجرين محميين لمدة 15 عاماً، مع ضمان حقهم بالملكية بحال إثبات ذلك، وهو مقترح يقدم للمرة الأولى منذ بدء قضية أهالي الحي أمام القضاء الإسرائيلي قبل نحو 51 عاماً.

وعلى الرغم من هذا المقترح الجديد، إلا أن الأهالي مصرون على تمسكهم بملكية أراضيهم ومنازلهم في الحي وعدم التنازل عن ذلك تحت أي ظروف.

وكانت مؤسسة القدس الدولية حذرت من مغبة إقدام عائلات مقدسية على التوقيع على مقترح التسوية بشأن المنازل في حي الشيخ جراح، وذلك مع توارد الأنباء حول توجه 7 عائلات الموافقة على مقترح التسوية الذي من المفروض الرد عليه بشكل رسمي قبالة المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

وعلى الرغم من هذه الأنباء إلا أنه لم يصدر أي تعقيب رسمي من قبل عائلات الشيخ جراح المعنية بالأمر، ولا من المحاميين الذي يترافعون عن العائلات قبالة المحاكم الإسرائيلية، حيث لم يرد أي تأكيد أو معلومات من قبلهم لقبول مقترح التسوية.

وأكدت وزارة شؤون القدس أن قضية حي الشيخ جراح سياسية بامتياز، ومحاكم الاحتلال ليست سوى أداة في خدمة المؤسسة الحكومية الإسرائيلية لتنفيذ مخططاتها في دولة فلسطين بشكل عام، ومدينة القدس المحتلة بشكل خاص.

وشددّت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن القرار الرسمي السيادي الفلسطيني هو برفض التسوية التي قدمتها محكمة الاحتلال، لأنها تجحف بحقوق أهالي الشيخ جراح، مشددة على التمسك بالحقوق الفلسطينية، ورفض مخططات التهجير العرقي والاستيطان.

وأشارت إلى أن هذا هو الموقف الذي تم ابلاغه للمحامين المتابعين لهذه القضية، وأي موقف آخر هو محض افتراء ولا علاقة له بالحقيقة.
مصدر : وكالات
رقم : 961676
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
القوات اليمنية تحرر البيضاء بالكامل وتصل بوابة مأرب الجنوبية
القوات اليمنية تحرر البيضاء بالكامل وتصل بوابة مأرب الجنوبية
بعد التقدم الهائل في صناعة "الدرون"... إيران تبدد أحلام البيت الأبيض
بعد التقدم الهائل في صناعة "الدرون"... إيران تبدد أحلام البيت الأبيض
2 تشرين الثاني 2021
ورقة السعودية الأخيرة ضد المقاومة اللبنانية.. الهدف هو الإطاحة بحكومة ميقاتي
ورقة السعودية الأخيرة ضد المقاومة اللبنانية.. الهدف هو الإطاحة بحكومة ميقاتي
2 تشرين الثاني 2021
مقاتلو أنصار الله اليمنيون يخطون خطوات مهمة لمحاصرة مرتزقة الرياض في مأرب
مقاتلو أنصار الله اليمنيون يخطون خطوات مهمة لمحاصرة مرتزقة الرياض في مأرب
2 تشرين الثاني 2021
هل القرار الأممي الأخير يخدم قضية الصحراء الغربية؟
هل القرار الأممي الأخير يخدم قضية الصحراء الغربية؟
2 تشرين الثاني 2021
ملف المصالحات.. انفتاح عربي على دمشق من بوابة درعا
ملف المصالحات.. انفتاح عربي على دمشق من بوابة درعا
1 تشرين الثاني 2021
الأزمة الدبلوماسية بين السعودية ولبنان... الأسباب والأبعاد
الأزمة الدبلوماسية بين السعودية ولبنان... الأسباب والأبعاد
1 تشرين الثاني 2021
حرب إسرائيليّة شعواء على المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ.. الغايات والأهداف؟
حرب إسرائيليّة شعواء على المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ.. الغايات والأهداف؟
1 تشرين الثاني 2021
دوافع الرياض لإرسال إشارات تدعم التطبيع
دوافع الرياض لإرسال إشارات تدعم التطبيع
1 تشرين الثاني 2021
هجمات داعش وخطر الحرب الطائفية في العراق
هجمات داعش وخطر الحرب الطائفية في العراق
1 تشرين الثاني 2021
رئيسي يؤكد ضرورة التخطيط لإعادة فتح المدارس والجامعات الشهر القادم
رئيسي يؤكد ضرورة التخطيط لإعادة فتح المدارس والجامعات الشهر القادم
30 تشرين الأول 2021
السعودية تتجه نحو منحىً تصاعدي ضد لبنان في خلق الأزمات والإستفادة منها
السعودية تتجه نحو منحىً تصاعدي ضد لبنان في خلق الأزمات والإستفادة منها
زهراء احمد- اسلام تايمز 
30 تشرين الأول 2021
ابن سلمان ینهزم في مأرب فينتقم من لبنان!
ابن سلمان ینهزم في مأرب فينتقم من لبنان!
30 تشرين الأول 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ورقة السعودية الأخيرة ضد المقاومة اللبنانية.. الهدف هو الإطاحة بحكومة ميقاتي
مقاتلو أنصار الله اليمنيون يخطون خطوات مهمة لمحاصرة مرتزقة الرياض في مأرب
هجمات داعش وخطر الحرب الطائفية في العراق
السعودية تتجه نحو منحىً تصاعدي ضد لبنان في خلق الأزمات والإستفادة منها