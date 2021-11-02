القوات اليمنية تحرر البيضاء بالكامل وتصل بوابة مأرب الجنوبية

وقال العميد سريع في الايجاز الصحفي لتفاصيل عملية ربيع النصر وتابعته قناة العالم إن القوات اليمنية نفذت العملية الثانية من العملية وتقدمت نحو جبل مراد ومديرية جوبة، وتحرر كافة مديريات محافظة شبوة، مشيرا الى ان القوات اليمنية كبدت المرتزقة خسائر كبيرة.



واضاف سريع: العدوان نفذ 159 غارة جوية دون ان يتمكن من وقف تقدم القوات اليمنية، لكن القوة الصاروخية استهدفت تجمعات العدو وان القوات اليمنية وتنفيذا لتوجيهات القيادة مستمرة في المسار الاجتماعي في مارب بكل فخر.



وأكد ان القوات اليمنية حررت كافة مديريات محافظة مارب، وانها مستمرة في واجبها لتحرير ماتبقى من المحافظة مارب، قائلا إن اكثر من 200 قتيل و500 مصاب في صفوف العدوان تعتبر من انجازات عملية ربيع النصر.



وأشار يحيى سريع الى ان القوات المسلحة ستتخذ اجراءاتها المناسبة تجاه مدينة مارب، وأن المرتزقة عاشوا تحت اقدام الغزاة ومن يصنع مستقبل اليمن هو من يسطر هذه الانجازات.



وتابع: نقول للنظام السعودي بان حربه اجرامية وعدوانية.



ونوه سريع الى ان القوات اليمنية حررت كامل محافظة البيضاء ووصلت البوابة الجنوبية لمدينة مأرب، ولا زالت تواصل تقدمها في شبوة.



وأضاف: ان الجيش واللجان الشعبية حررت كامل محافظة البيضاء ووصلت البوابة الجنوبية لمدينة مأرب فيما تواصل تقدمها في شبوة، وأن الجيش واللجان الشعبية وصلوا الى مديريتي الجوبة وجبل مراد في محافظةِ مأرب.



واضاف العميد سريع ان الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من السيطرة عليهما وسط فرار لمرتزقة العدوان السعودي، مشيرا الى ان المساحة المحررة تقدر بألف ومئة كيلومتر مربع.



كما تم تحرير منطقة العمود التي تعد اخر المناطق الاستراتيجية والعسكرية في ريف مأرب وتضم معسكرات لمرتزقة العدوان السعودي.