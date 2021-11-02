أبرز التطورات على الساحة السورية 2-11-2021

وبينت المصادر في ناحية عين عيسى، التابعة لمنطقة تل أبيض، أن المروحيات الروسية حلقت على علو منخفض في سماء المنطقة وسمعت أصوات الانفجارات الناجمة عن التدريبات العسكرية في تل أبيض، التي سيطر عليها النظام التركي مع رأس العين نهاية عام ٢٠١٩.



وأضافت أن حافلات تقل عشرات الجنود من الجيش السوري وصلت اللواء ٩٣ في عين عيسى، قادمة من مدينة الطبقة بريف الرقة بعد يوم واحد من تعزيزات مماثلة قدمت إلى تل تمر تحسباً لاندلاع معارك في المنطقتين لمواجهة الجيش التركي ومجموعاته.



وذكرت المصادر أن "قسد" استقدمت أمس تعزيزات كبيرة، قوامها أسلحة ثقيلة وراجمات صواريخ وعدد كبير من المقاتلين، إلى جبهتي تل تمر وأبو راسين شمال غرب الحسكة، ورفعت من جهوزيتها القتالية رداً على الجيش التركي الذي حشد جنوده في الجهة المقابلة قرب الشريط الحدودي.



يذكر ان أهمية تل تمر وعين عيسى، تكمن في انهما تصلان حلب بحدود العراق مروراً بالرقة والحسكة وبفوائد M4 العسكرية والاقتصادية، حيث من يسيطر عليه في مناطق شمال وشرق سوريا يصبح بمقدوره التحكم بالتحركات العسكرية في كل اتجاه ومراقبة الإمدادات العسكرية للمناطق المختلفة، بالإضافة إلى كونه أهم شريان اقتصادي وتجاري لمحافظات شمال وشرق وغرب البلاد.



وفي وقت سابق، افادت مصادر محلية أن القوات الروسية نفذت تدريبات في ريف محافظة الحسكة شمال شرق سوريا وسط استنفار عسكري بسبب تهديدات تركيا بشن عملية جديدة في المنطقة.



وأفادت المصادر بأن المروحيات القتالية التابعة للجيش الروسي أجرت تدريبية عسكرية مكثفة منذ يوم الأحد في منطقة تل تمر شمال غرب الحسكة، حيث تستمر لعدة أيام أخرى.



وتابعت المصادر أن هذه المناورات العسكرية الجوية تأتي ضمن مساعي روسيا في الحفاظ على حالة خفض التصعيد واستمرار الأمن والأمان في مناطق التماس بين الفصائل الكردية الموالية للجيش الأمريكي من طرف والتركمانية المتحالفة مع الجيش التركي من طرف آخر.



وكانت قد تواترت الأنباء عن ايعاز تركي للجماعات المسلحة السورية التابعة لها برفع الجهوزية الى الدرجة القصوى استعدادا لاطلاق عمل عسكري شمال سوريا.



ونقلت مصادر صحفية سورية عن مصادر مقربة من ما يسمى “الجيش الوطني”، المدعوم من تركيا، القول إن قادة المسلحين “تلقوا أمس أوامر” من تركيا برفع الاستعداد والجهوزية إلى أعلى مستوى في رأس العين وتل أبيض “استعدادا، فيما يبدو، لشن عملية عسكرية قد تنطلق في أي لحظة باتجاه تل تمر وعين عيسى”.



وأضافت المصادر أن “قوات سورية الديمقراطية” (قسد)، التي يشكل المسلحون الأكراد أكبر مكون بها، استقدمت أمس تعزيزات كبيرة، قوامها أسلحة ثقيلة وراجمات صواريخ وعدد كبير من المسلحين، إلى جبهتي تل تمر وأبو راسين شمال غرب الحسكة، ورفعت من جهوزيتها القتالية.



وهددت تركيا أكثر من مرة خلال الفترة الماضية بأنها ستفعل كل ما يلزم من أجل تطهير مناطق في شمال سورية من المسلحين الأكراد.



وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لوح بعملية عسكرية جديدة في سورية، في ظل رفض سوري وروسي للانتهاكات التركية في الاراضي السورية.